México vs Estados Unidos: ¿Dónde ver HOY EN VIVO y GRATIS el partido de la fecha FIFA 2026 de octubre; canal de tv abierta para ver el juegov

La Selección Mexicana se enfrenta esta noche a Estados Unidos en una nueva edición del Clásico de la Concacaf, pactada para las 8:00 pm (tiempo del centro de México) sobre la cancha del State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

El compromiso representa una prueba de alta exigencia dentro de la fecha FIFA de octubre, donde el representativo nacional busca dar un golpe de autoridad frente a su acérrimo rival de la zona, en busca de la primera victoria de Rafael Márquez como timonel de la Selección Mexicana.

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En el banquillo tricolor, Rafael Márquez continúa con el proceso de reestructuración con la mira puesta en el ciclo de 2030. El estratega ha sostenido una base de 16 futbolistas del certamen mundialista, complementada con nombres que buscan consolidarse en la rotación como Gilberto Mora, Víctor Guzmán, Isaías Violante y Germán Berterame.

El saldo del "Káiser" registra hasta ahora dos empates a un gol frente a Colombia y Perú, por lo que este choque en territorio estadounidense se presenta como la oportunidad idónea para firmar su primera victoria antes de concluir la gira el 6 de octubre frente a Chile.

Por su parte, la Selección de Estados Unidos dirigida por Mauricio Pochettino encara el encuentro bajo una tónica similar de recambio y evaluación. El conjunto de las barras y las estrellas mantiene una columna de 13 mundialistas, pero abrió la puerta a 15 convocados nuevos para esta ventana internacional, destacando la presencia del juvenil Cavan Sullivan en el mediocampo. Suman dos triunfos en los últimos partidos.

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