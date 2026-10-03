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Rayadas de Monterrey vs América EN VIVO: ver gratis resultado de la transmisión HOY viernes 2 de octubre, partido de la Liga Femenil BBVA; marcador online

Sigue las acciones de la Jornada 10 del balompié femenil de México: Rayadas recibe en el Gigante de Acero al América, en donde se espera que sea un partido lleno de emociones

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Escrito por: Sebastian Cortés

Este viernes a las 21:00 horas se disputará el partido correspondiente a la Jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil entre Rayadas de Monterrey y el Club América en el Estadio BBVA. El encuentro representa el primer enfrentamiento entre ambos equipos desde la final del torneo Clausura 2026, en la cual América levanto el título.

Monterrey (Rayadas) llega a este compromiso ocupando la primera posición del Grupo A. En su partido más reciente, correspondiente a la jornada anterior, registraron una victoria de 2-1 ante el Club Puebla, con anotaciones de Lucía García y Valeria del Campo. Durante el actual torneo, el equipo cuenta con el antecedente de una victoria de 10-0 frente a Necaxa en condición de local, lapso en el cual la institución alcanzó la cifra de 900 goles contabilizados en la historia de la Liga MX Femenil.

Club América, se presenta a este encuentro como vigente campeón de la competencia. En su último compromiso oficial, correspondiente a la Jornada 9, obtuvieron un triunfo de 5-0 durante su visita al Club León.

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