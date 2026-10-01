Estados Unidos vs. México: Así puedes seguir EN VIVO y GRATIS el partido amistoso de esta fecha FIFA
¡Sigue el partido de México vs. Estados Unidos también llamado “clásico de la CONCACAF” a través de la web de Azteca 7!
Estamos por vivir el tercer partido la Selección Nacional de México en esta fecha FIFA y qué mejor que en el llamado clásico “Clásico de la CONCACAF”, pues nuestro combinado se medirá ante uno de sus acérrimos rivales: Estados Unidos, el cuál podrás seguir a través de nuestro sitio web completamente gratis.
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Si bien, la rivalidad entre México y Estados Unidos en el ámbito futbolístico cada vez ha ido incrementando, Azteca 7 llevará hasta donde te encuentres este imperdible partido a través de su sitio web de manera gratuita y en vivo en caso de que no puedas seguirlo por la señal de televisión.
¿Cómo ver el partido de México vs. Estados Unidos en línea?
La primera “prueba de fuego” en este proceso al mando de Rafa Márquez podrá seguirse a través de nuestro sitio web oficial, mismo al que puedes acceder a través de este link o entrando al sitio web de TV Azteca.
Una vez dentro, deberás de dar con la sección de Azteca 7, en donde aparecerá la transmisión del partido de la mano de nuestros comentaristas y expertos como lo son Christian Martinoli, Luis García, Zague, Jorge Campos y Carlos Warrior.
Recuerda que puedes seguir este partido amistoso tanto en computadora como en cualquier dispositivo móvil, ya sea celular, tablet, computadora, etc, por lo que así no tendrás pretexto para no seguir en vivo este imperdible encuentro.
¿A qué hora es el partido de México vs. Estados Unidos?
La cita es este sábado 03 de octubre en punto de las 8:00 pm, el cuál se estará llevando a cabo en el State Farm Stadium de Arizona, por lo que se espera una gran entrada para ambas selecciones, siendo que México prácticamente juega de local en aquel país.
Ahora lo sabes, por la página web puedes seguir de manera online este encuentro de futbol que seguramente dará mucho de qué hablar para ambos conjuntos, siendo un clásico de la región.