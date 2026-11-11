Rafael Márquez tendrá ante Jamaica su primera eliminatoria oficial como entrenador de la Selección Mexicana. Para afrontarla, el técnico presentó una convocatoria de 28 futbolistas que incluye nueve nombres que no habían formado parte de su proceso y que amplían las alternativas del equipo nacional.

El llamado para los cuartos de final de la Concacaf Nations League representa la segunda convocatoria de Márquez, después de sus primeros cuatro encuentros amistosos al frente del Tricolor. En ese periodo, el seleccionador ha recurrido a 40 futbolistas, de acuerdo con el registro que contempla 26 elementos de la Liga MX, 11 que juegan en Europa, dos en la MLS y uno en Arabia Saudita.

Las nueve caras nuevas para esta fecha FIFA son Kevin Álvarez, Jesús Orozco Chiquete, Rodrigo Huescas, Andrés Montaño, Erick Sánchez, Armando León, Julián Quiñones, Jesús Manuel Corona y Alexis Vega.

La lista también incluye a futbolistas que ya habían trabajado con Márquez en sus primeros partidos, como Raúl Rangel, César Montes, Johan Vásquez, Erik Lira, Gilberto Mora, Santiago Giménez y Roberto Alvarado.

Entre las novedades destaca Armando León, delantero mexicano del NK Osijek de Croacia, quien recibe su primera oportunidad con la selección mayor. También sobresale el regreso de Jesús Corona, ausente del Tricolor durante cuatro años, además de la incorporación de Julián Quiñones y Alexis Vega.

La convocatoria está integrada por 17 futbolistas de clubes de la Liga MX y 11 que militan en el extranjero. Chivas es el equipo con mayor representación, con cinco jugadores; América aporta cuatro y Cruz Azul, tres.

CUIDADO si México no gana 🚨



Este debería ser la ALINEACIÓN de la Selección Mexicana para enfrentar a Jamaica… lo MEJOR que tiene.#MiSelecciónAzteca



🔴 La IDA Jamaica vs México EN VIVO a las 6:50 PM el sábado 14 de noviembre en Azteca 7 y https://t.co/tF3acdTM2g 🇯🇲🆚🇲🇽 pic.twitter.com/nVoOM1rsua — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 11, 2026

Jamaica marcará el primer examen oficial de Rafa Márquez

México visitará a Jamaica el sábado 14 de noviembre en Kingston, en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. La vuelta se disputará el martes 17 en Monterrey.

La serie será el primer compromiso oficial de Márquez como seleccionador, luego de dirigir cuatro amistosos en Estados Unidos. El ganador avanzará a las semifinales del torneo regional, en el que México busca defender el título.

Para preparar la visita a Kingston, el equipo nacional concentró en la Riviera Maya, donde completó sus entrenamientos con los 28 convocados antes de viajar a Jamaica.