México vs Jamaica: fecha y HORA EXACTA para ver EN VIVO el partido de la Concacaf Nations League; precio de los boletos en el Estadio BBVA de Monterrey

En la cancha del Estadio BBVA de Monterrey, la Selección Mexicana se juega la vida este martes 17 de noviembre ante Jamaica en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, un duelo de máxima presión donde el conjunto de Rafael Márquez está obligado a remontar el 3-2 sufrido en Kingston si no quiere consumar un fracaso estrepitoso y quedar fuera del torneo regional.

La hora de la verdad para el proyecto de Rafael Márquez

El conjunto azteca llega a este compromiso con el margen de error completamente agotado. Tras encadenar seis partidos consecutivos sin conocer la victoria entre amistosos y el duelo de ida en tierras caribeñas, Rafa Márquez necesita una reacción inmediata de sus referentes para evitar igualar la peor racha histórica de un seleccionador en el banquillo mexicano.

El reglamento de la competencia mantiene vigente el gol de visitante como criterio de desempate en el marcador global. Esto significa que México necesita ganar para sellar su boleto directo al Final Four y asegurar su clasificación a la próxima Copa Oro. En caso de imponerse por marcador de 3-2, la serie se extenderá a los tiempos extra y, de persistir la paridad, se definirá desde la tanda de penaltis. Por su parte, cualquier empate u otro triunfo de los Reggae Boyz eliminará en automático al cuadro mexicano.

Fecha, horario exacto y dónde ver México vs Jamaica

Para la afición que desea seguir de cerca este decisivo encuentro de vuelta en la Sultana del Norte, aquí están todos los detalles de la transmisión en México:

Fecha: Martes 17 de noviembre de 2026

Hora exacta: 20:30 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio BBVA (Monterrey, Nuevo León)

Transmisión en México: Azteca 7, nuestro sitio y la APP con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, David Medrano, Carlos Guerrero, entre otros.

Boletos México vs. Jamaica: Precios oficiales y disponibilidad en el Estadio BBVA

La Selección Mexicana buscará sellar la remontada ante Jamaica en el Estadio BBVA, los precios oficiales establecidos a través de Ticketmaster (ya con cargos incluidos) abarcan distintas localidades del inmueble:

Zona General: $540.00 MXN

Oriente Arriba: $843.25 MXN

Zona Sur: $1,091.00 MXN

Zona Norte: $1,091.25 MXN

Zona Oriente: $1,178.00 MXN

Zona Poniente: $1,394.00 MXN

Club Seats y zonas premium: Entre $4,320.00 y $5,040.00 MXN