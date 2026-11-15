Rafael Márquez y su complicado inicio: Los técnicos de la Selección Mexicana que sufrieron las peores sequías sin triunfo”

La etapa de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana atraviesa su momento más crítico. Tras caer 3-2 frente a Jamaica en la ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, el “Káiser” alcanzó seis encuentros consecutivos sin conocer la victoria, registrando un alarmante saldo de cuatro derrotas y dos empates desde su llegada al banquillo.

Con este resultado adverso en Kingston, Márquez no solo sigue profundizando el peor arranque para un técnico debutante en la historia del combinado nacional, sino que se acerca peligrosamente a la marca absoluta de Raúl Cárdenas, quien ostenta el récord histórico de ocho compromisos al hilo sin triunfo al iniciar una gestión con el conjunto azteca. El margen de error se debe de terminar este martes 17 de noviembre, en la cancha del Estadio BBVA de Monterrey, México está obligado a ganar y revertir la serie si no quiere consumar un fracaso rotundo y quedar eliminado del torneo.

Las peores rachas sin victoria de México desde el año 2000

El bache futbolístico de la era Rafa Márquez ya igualó o está a punto de igualar varias de las crisis más recordadas del siglo XXI en el conjunto mexicano. Desde el año 2000, solo cuatro procesos habían atravesado sequías tan prolongadas sin sumar de a tres:

Enrique Meza (Octubre 2000 – Marzo 2001 | 7 partidos) : Acumuló cinco derrotas (Estados Unidos en dos ocasiones, Argentina, Bulgaria y Colombia) y dos empates (Canadá y Brasil). Cortó la malaria el 24 de marzo de 2001 goleando 4-0 precisamente a Jamaica.

: Acumuló cinco derrotas (Estados Unidos en dos ocasiones, Argentina, Bulgaria y Colombia) y dos empates (Canadá y Brasil). Cortó la malaria el 24 de marzo de 2001 goleando 4-0 precisamente a Jamaica. Enrique Meza (Marzo – Junio 2001 | 7 partidos) : Enlazó seis descalabros (Inglaterra 4-0, Australia 0-2, Corea del Sur 2-1, Francia 4-0, Costa Rica 1-2 y Honduras 3-1) y un empate ante Trinidad y Tobago (1-1). Rompió la racha el 30 de junio de 2001 venciendo 1-0 a Estados Unidos.

: Enlazó seis descalabros (Inglaterra 4-0, Australia 0-2, Corea del Sur 2-1, Francia 4-0, Costa Rica 1-2 y Honduras 3-1) y un empate ante Trinidad y Tobago (1-1). Rompió la racha el 30 de junio de 2001 venciendo 1-0 a Estados Unidos. José Manuel “Chepo” de la Torre (Enero – Mayo 2013 | 5 partidos) : Firmó cinco igualadas consecutivas frente a Dinamarca (1-1), Honduras (2-2), Estados Unidos (0-0), Perú (0-0) y Nigeria (2-2). Regresó a la senda del triunfo el 4 de junio de 2013 derrotando 0-1 a Jamaica.

: Firmó cinco igualadas consecutivas frente a Dinamarca (1-1), Honduras (2-2), Estados Unidos (0-0), Perú (0-0) y Nigeria (2-2). Regresó a la senda del triunfo el 4 de junio de 2013 derrotando 0-1 a Jamaica. Miguel Herrera (Junio – Julio 2015 | 7 partidos) : Registró dos caídas (Brasil 2-0 y Ecuador 1-2) y cinco empates (Perú 1-1, Bolivia 0-0, Chile 3-3, Costa Rica 2-2 y Honduras 0-0), hasta que goleó 6-0 a Cuba el 9 de julio de 2015.

: Registró dos caídas (Brasil 2-0 y Ecuador 1-2) y cinco empates (Perú 1-1, Bolivia 0-0, Chile 3-3, Costa Rica 2-2 y Honduras 0-0), hasta que goleó 6-0 a Cuba el 9 de julio de 2015. Javier Aguirre (Septiembre – Noviembre 2025 | 6 partidos): Sumó dos derrotas (Colombia 0-4 y Paraguay 1-2) y cuatro igualadas (Japón 0-0, Corea del Sur 2-2, Ecuador 1-1 y Uruguay 0-0). Superó el bache el 22 de enero de 2026 al imponerse 0-1 sobre Panamá.

Ahora, al igual que ocurrió con el “Ojitos” Meza y el “Chepo” de la Torre en el pasado, Jamaica vuelve a cruzarse en el camino como el rival obligatorio para que Rafael Márquez rompa la maldición y salve su proyecto en la Sultana del Norte.