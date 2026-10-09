Middlesbrough vs Wolves; ¿juega Raúl Jiménez? la hora para ver EN VIVO la Jornada 9 de la Championship

La segunda división de Inglaterra vuelve al ruedo luego de un par de semanas de espera debido a la Fecha FIFA y, sin duda, uno de los partidos que llaman por completo la atención es aquel que enfrentará al Middlesbrough contra el Wolves del mexicano Raúl Alonso Jiménez.

Entrevista con Raúl Jiménez Post-partido| Selección Azteca

Este duelo es fundamental en los deseos de los Wolves de mantenerse en la zona alta de la tabla general en la Championship; sin embargo, también ha generado mucha expectativa respecto a saber si Raúl Jiménez tendrá acción en el terreno de juego después de lo que ocurrió antes de la Fecha FIFA.

¿Raúl Jiménez tendrá participación en el juego entre Middlesbrough y Wolves?

Para dar un poco de contexto, vale decir que Raúl Jiménez salió lesionado en un juego de la Carabao Cup a mediados del mes pasado, lo cual generó mucha preocupación entre la comunidad mexicana toda vez que se esperaba que su lesión fuera de consideración mayor.

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Seven years ago 📅 An unplayable Adama Traore at the Etihad ⚡️ https://t.co/DVdJoPW0zw — Wolves (@Wolves) October 6, 2026

No obstante, fue el técnico de los Wolves quien aseguró que Raúl Jiménez se encuentra recuperándose, por lo que no descarta que pueda aparecer en el banquillo de suplentes en este compromiso a fin de esperar a ver si tiene minutos en el terreno de juego durante la parte complementaria.

En cuanto a los Wolves, vale decir que el club se encuentra en la cuarta posición de la tabla general con 14 unidades, 10 goles a favor y 5 en contra. De hecho, si obtiene el triunfo como visitante superará precisamente al Middlesbrough, quien se encuentra en el tercer sitio general.

¿Cuándo y dónde ver en vivo el juego entre Middlesbrough y Wolves?

Se trata, posiblemente, de uno de los juegos más interesantes que la segunda división de Inglaterra tendrá este fin de semana. El partido entre Middlesbrough y Wolverhampton se llevará a cabo este sábado 10 de octubre a las 8 de la mañana, y para verlo únicamente debes sintonizar Disney Premium.