Mientras Messi conquistó el mundo y Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador internacional, ambos dicen adiós a sus selecciones y cierran una era en el futbol

Durante años, el futbol tuvo dos respuestas para una misma pregunta. Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. La discusión aparecía en las conversaciones de aficionados, en las portadas de los periódicos, las ceremonias de premios y hasta en las sobremesas familiares. Uno representaba la potencia, la ambición y una capacidad casi obsesiva para desafiar sus propios límites. El otro convirtió el talento, la imaginación y la precisión en una forma de dominar el juego. Durante casi dos décadas, el planeta se acostumbró a vivir con ambos en la cima.

Ahora, esa época también comienza a despedirse de las selecciones nacionales. Cristiano Ronaldo anunció su retiro de Portugal este jueves 5 de noviembre, después de 23 años, 234 partidos y 146 goles. Lionel Messi había cerrado su recorrido con Argentina en octubre, después de una carrera internacional que lo llevó a disputar 208 encuentros y marcar 126 tantos. Los dos nombres que protagonizaron la rivalidad más influyente del futbol moderno ya no estarán en la siguiente convocatoria de sus países.

El portugués se marcha con una ventaja de 20 goles en la clasificación histórica de anotadores internacionales. Messi, por su parte, termina con una mayor cantidad de asistencias y con el título que durante buena parte de su carrera representó la gran diferencia entre ambos: la Copa del Mundo.

International Friendly - Argentina v Benin La rivalidad entre Cristiano y Messi despertó la pasión de los aficionados al futbol (RODRIGO VALLE/REUTERS)

CR7 y Messi, dos caminos distintos hacia la eternidad

La rivalidad siempre alimentó comparaciones. Cristiano Ronaldo construyó su historia con Portugal desde agosto de 2003, cuando debutó con apenas 18 años. Messi comenzó su recorrido con Argentina en 2005, también a los 18, y atravesó un camino que incluyó frustraciones, finales perdidas y una larga espera antes de alcanzar la gloria.

Los números internacionales reflejan dos maneras extraordinarias de influir en un equipo. Ronaldo disputó 234 partidos y marcó 146 goles, con un promedio de 0.62 anotaciones por encuentro. Messi terminó con 208 apariciones y 126 tantos, para una media de 0.61. La diferencia en goles es favorable al portugués, pero el argentino supera a su rival en asistencias, con 67 frente a 37, de acuerdo con los registros consultados.

Estadística con sus selecciones Cristiano Ronaldo Lionel Messi Partidos 234 208 Goles 146 126 Asistencias 37 67 Promedio de gol por partido 0.62 0.61 Mundiales disputados 6 6 Títulos internacionales principales 3 4

La Copa del Mundo, el capítulo que los separó

Durante buena parte de sus carreras, el Mundial fue la gran asignatura pendiente de ambos. Ronaldo alcanzó las semifinales de Alemania 2006 con Portugal, pero nunca pudo disputar una final. Messi llegó a la definición de Brasil 2014 y cayó ante Alemania, hasta que Qatar 2022 le entregó la consagración que había perseguido durante años.

El argentino levantó la Copa del Mundo y sumó a su palmarés dos Copas América, una Finalissima y el oro olímpico de Beijing 2008. Ronaldo encontró su mayor conquista internacional en la Eurocopa de 2016, cuando Portugal venció a Francia en la final, además de ganar dos ediciones de la Liga de Naciones, en 2019 y 2025.

Los dos también compartieron una marca que parecía reservada para muy pocos. Participaron en seis Copas del Mundo, desde Alemania 2006 hasta la edición de 2026. Messi terminó con 34 partidos y 21 goles mundialistas, mientras Ronaldo acumuló 27 encuentros y 11 anotaciones.

Emir de Catar poniendo capa a Messi Messi consiguió la Copa del Mundo en Qatar 2022. (HANNAH MCKAY/REUTERS)

El futbol tendrá nuevos protagonistas, otros debates y futuras rivalidades. Pero difícilmente volverá a encontrar dos figuras capaces de sostener durante tantos años una conversación que atravesó fronteras, generaciones y estilos de juego. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi ya no necesitan enfrentarse por el siguiente récord. Su época quedó escrita.