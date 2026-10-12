Finales de Conferencia MLB 2026: ¿A qué hora es el Juego 1 de HOY lunes 12 de octubre?

¡La mejor etapa del año, finalmente, ha llegado! Los amantes de las Grandes Ligas se dicen listos para disputar de las Finales de Conferencia de la temporada 2026 de la MLB, motivo por el cual aquí conocerás todo respecto al partido que se llevará a cabo durante este día.

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Será este lunes 12 de octubre que la MLB presente el Juego 1 de las Finales de Conferencia correspondiente a la Liga Americana. Debido a ello, aquí conocerás qué equipos clasificaron a esta etapa, a quiénes eliminaron y el horario del partido de este día. ¿Estás listo?

¿Qué equipos clasificaron a las Finales de Conferencia de la MLB?

Después de una Ronda de Comodines que fue sorpresiva y de unas Series Divisionales que no dejaron nada a la imaginación, las Finales de Conferencia enfrentarán a cuatro instituciones que, dicho sea de paso, demostraron ser las mejores a lo largo de la temporada regular.

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The NLCS returns to LA! See you on Wednesday. 🎟️: https://t.co/iTntPvCN4F https://t.co/hqW2dVA8UI — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 8, 2026

En la Liga Nacional, los equipos que siempre fueron superiores en la campaña llegaron a estas Finales de Conferencia. De un lado están los Brewers de Milwaukee, mismos que fueron la escuadra que superaron la barrera de las 100 victorias y que ahora son los favoritos a llegar a la Serie Mundial.

Del otro lado de la moneda están los Ángeles Dodgers, institución que venció en la ronda previa a los Braves de Atlanta y que arriban a esta edición de la MLB como los actuales bicampeones; además, cuentan con un Shohei Ohtanie que ha venido de menos a más en el emparrillado.

La Liga Americana también ha destacado y, como era de esperarse, los Rays de Tampa Bay fueron los primeros en acceder a estas Finales de Conferencia al destrozar a los Yankees, por lo que se dicen listos para medirse a los Guardians en la búsqueda por la Serie Mundial.

¿A qué hora será el juego de la MLB hoy lunes 12 de octubre?