Norm Michael estaba leyendo un periódico local en 1999 cuando se encontró con una lista de jugadores de la Universidad de Syracuse que habían sido elegidos en el Draft de la NFL. Entre los nombres figuraba el suyo junto al de los Philadelphia Eagles. El exjugador de futbol americano tenía 78 años y acababa de enterarse de que la franquicia lo había seleccionado 55 años antes.

¿Por qué los Eagles no pudieron avisarle a Norm Michael?

Michael había jugado como fullback en Syracuse. En un partido contra Colgate, rompió la defensa con una carrera de 58 yardas y anotó un touchdown unas jugadas después. Sin embargo, en la siguiente posesión se fracturó una pierna. Tras su tercer año en la universidad, se alistó en el Ejército de Estados Unidos.

El 19 de abril de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, los Eagles lo eligieron en la ronda 20, con la selección global 206. En aquella época, los equipos se encargaban de contactar a los jugadores que elegían. Philadelphia intentó localizarlo, pero Michael ya estaba destinado en Maxwell Field, una instalación militar en Montgomery, Alabama, y el aviso nunca le llegó.

Al terminar su servicio, Michael se dedicó a las ventas y más adelante tuvo un negocio en Rochester, Nueva York. Durante esos años siguió el futbol americano profesional como aficionado de los Buffalo Bills, sin saber que otra franquicia lo había elegido en el Draft.

Norm Michael Norm Michael jugó al futbol americano para la Universidad de Syracuse (Foto: Facebook)

¿Qué hizo Norm Michael al enterarse 55 años después?

Tras el hallazgo, su hijo le escribió a los Eagles. Michael se tomó la situación con humor y contó que probablemente quería saber si el equipo le debía un bono por firmar. Incluso bromeó con los intereses que habría acumulado en todo ese tiempo. Según el recuento de Upworthy, la franquicia nunca respondió.

Por esas vueltas del Draft, en 1999 los Eagles volvieron a elegir a un futbolista de Syracuse. Con la segunda selección global tomaron al quarterback Donovan McNabb, quien pasó 11 temporadas en Philadelphia y llevó al equipo al Super Bowl XXXIX. Michael murió en 2011 a los 90 años sin haber jugado un solo partido en la NFL.