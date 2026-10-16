Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Cuánto gana Luis Romo en octubre de 2026 en Chivas: esta sería la cifra

El mediocampista tiene el salario más elevado de la plantilla rojiblanca: ¿Cuánto dinero gana por temporada?

Luis Romo Julián Quiñones México
Luis Romo reveló qué sucedió en los vestidores para que sacaran a Julián Quiñones en el México vs Inglaterra|Chivas

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

Luis Romo tiene una extensa experiencia en el futbol mexicano, además de ser una fija en la convocatoria de México con los seleccionadores más recientes. Su posición lo coloca como uno de los jugadores más destacados de Chivas, razón por la cual la directiva le brindó el beneficio de ser el mejor pagado de toda la plantilla. ¿Cuánto dinero gana al año?

Según la información que compartió el periodista Luis Castillo, Luis Romo se posiciona como el jugador con salario más alto dentro de Chivas ganando 45 millones de pesos por temporada. Esta cantidad se traduce a aproximadamente 2.5 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los futbolistas mejor pagados de toda la Liga BBVA MX.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Romo con Chivas?

Luis Romo tiene contrato con Chivas hasta el 31 de diciembre de 2028, de acuerdo con la información de Transfermarkt. El futbolista llegó procedente de Cruz Azul en enero de 2025 para reforzar al Guadalajara de cara al torneo Clausura de ese año.

Luis Romo

De esta manera, el “Rebaño Sagrado” mantiene vinculado al seleccionado mexicano por lo que resta del Apertura 2026 y cuatro torneos cortos más. Al finalizar su contrato, el jugador tendrá 33 años.

TE PUEDE INTERESAR:

Los números de Luis Romo desde su llegada a Chivas

Según los registros de BeSoccer, Luis Romo acumula 61 partidos oficiales con Chivas, de los cuales disputó 58 como titular. En ese recorrido suma 5,215 minutos, además de dos goles y 11 asistencias con la camiseta rojiblanca.

En lo que respecta al Apertura 2026, registra 10 encuentros como titular y 900 minutos de actividad. Si bien todavía no consiguió anotar en el torneo, aportó una asistencia y completó todos los minutos de los partidos que disputó. Estos números reflejan la continuidad que ha tenido dentro del equipo dirigido por Gabriel Milito.

Tags relacionados
Precio y sueldos de deportistas Chivas

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

Ver en vivo
2:25 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
ATLANTE VS PUMAS LIVE PREVIO.png

LIVE PREVIO Atlante vs Pumas | Jornada 12 Liga BBVA MX, Apertura 2026

7:55 p. m.
ATLANTE VS PUMA.png

Atlante vs Pumas | Jornada 12 Liga BBVA MX, Apertura 2026

8:48 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
MINEIRO VS CORITIBA FECHA.png

Brasileirao| ⁠Mineiro vs Coritiba

3:55 p. m.
17 OCT
São Paulo vs Vasco da Gama FECHA.png

Brasileirao| ⁠São Paulo vs Vasco da Gama

6:01 p. m.
17 OCT
BORREGOS CEM VS LINCES UVM FECHA.png

ONEFA|Borregos CEM vs Linces UVM

7:55 p. m.
17 OCT
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca | Ángel ‘Camaleón’ Ayala vs Rubén Lezama

11:01 p. m.
17 OCT
Fluminense vs Santos FECHA.png

Brasileirao| ⁠⁠Fluminense vs Santos

12:55 p. m.
18 OCT
Bahía vs Flamengo FECHA.png

Brasileirao| ⁠Bahía vs Flamengo

3:25 p. m.
18 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
19 OCT
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
19 OCT
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
19 OCT
LA MESA PROTA 9:00 PM 5 OCT.jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
19 OCT