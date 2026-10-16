Cuánto gana Luis Romo en octubre de 2026 en Chivas: esta sería la cifra

Luis Romo tiene una extensa experiencia en el futbol mexicano, además de ser una fija en la convocatoria de México con los seleccionadores más recientes. Su posición lo coloca como uno de los jugadores más destacados de Chivas, razón por la cual la directiva le brindó el beneficio de ser el mejor pagado de toda la plantilla. ¿Cuánto dinero gana al año?

Según la información que compartió el periodista Luis Castillo, Luis Romo se posiciona como el jugador con salario más alto dentro de Chivas ganando 45 millones de pesos por temporada. Esta cantidad se traduce a aproximadamente 2.5 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los futbolistas mejor pagados de toda la Liga BBVA MX.

¿Hasta cuándo tiene contrato Luis Romo con Chivas?

Luis Romo tiene contrato con Chivas hasta el 31 de diciembre de 2028, de acuerdo con la información de Transfermarkt. El futbolista llegó procedente de Cruz Azul en enero de 2025 para reforzar al Guadalajara de cara al torneo Clausura de ese año.

De esta manera, el “Rebaño Sagrado” mantiene vinculado al seleccionado mexicano por lo que resta del Apertura 2026 y cuatro torneos cortos más. Al finalizar su contrato, el jugador tendrá 33 años.

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Los números de Luis Romo desde su llegada a Chivas

Según los registros de BeSoccer, Luis Romo acumula 61 partidos oficiales con Chivas, de los cuales disputó 58 como titular. En ese recorrido suma 5,215 minutos, además de dos goles y 11 asistencias con la camiseta rojiblanca.

En lo que respecta al Apertura 2026, registra 10 encuentros como titular y 900 minutos de actividad. Si bien todavía no consiguió anotar en el torneo, aportó una asistencia y completó todos los minutos de los partidos que disputó. Estos números reflejan la continuidad que ha tenido dentro del equipo dirigido por Gabriel Milito.