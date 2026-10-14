La LISTA actual de campeones del mundo MEXICANOS en el boxeo profesional: Sergio ‘Yoreme’ Mendoza se incluye en la lista

México presume en octubre de 2026, una importante lista de siete campeones del mundo, teniendo como nuevo miembto de esa exclusiva lista a Sergio 'Yoreme' Mendoza quien apenas alcanzó la gloria en peso mosca ganando dos títulos en una sola velada. El boxeo azteca tiene una tradición en este deporte en la que los peleadores siempre levantan la mano y se colocan en lo más alto para ser campeones.

El boxeador Yoreme Mendoza, de 26 años de edad con un perfil discreto y sin hacer mucho ruido llegó a su pelea celebrada en Chicago el pasado sábado en contra del ahora excampeón unificado Ricardo Sandoval, quien fue maniatado por el peleador de Hermosillo en solo cinco episodios para alcanzar el sueño de ser campeón mundial.

Ahora Yoreme Mendoza, quien es entrenado por Alfredo Caballero en Hermosillo se ha sentado en la misma mesa que otros seis peleadores mexicanos que ahora mismo tienen la etiqueta de campeones del mundo distinguiéndose a nivel global: Jaime Munguía en peso supermediano por la AMB; William Camaron Zepeda en peso ligero por el CMB; 'Vaquero' Navarrete en peso superpluma por la OMB y la FIB; 'Divino' Espinoza en peso pluma por la OMB; 'Chispa' Medina es campeón de peso gallo por la OMB; 'Chapulín' Salas en peso gallo por la FIB y finalmente Sergio Mendoza en la categoría de los mosca por la AMB y el CMB.

Pitbull Cruz por su parte es campeón interino por el CMB en peso superligero.

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Vaquero Navarrete, próximo campeón del mundo en pelear por título del mundo

El siguiente peleador en enfrentarse a un desafío mayúsculo de título del mundo será Vaquero Navarrete, quien ya es campeón unificado, pero se enfrentará ante OShaquie Foster en San Antonio, Texas este 24 de octubre, buscando el título de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo.

Esa por la posibilidad de tener el título del CMB, lo que representa Foster y la unificación le ha puesto la etiqueta de la pelea más importante de su carrera.

Canelo Álvarez, el mexicano que se puede sumar a la lista de campeones del mundo

El peleador Saúl Canelo Álvarez enfrenta el 31 de octubre a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, donde el tapatío busca alcanzar de nueva cuenta el título de campeón mundial en peso supermediano que ahora mismo tiene el francés y de origen camerunés.

Esa contienda será la oportunidad para Saúl Álvarez de regresar a la lista de campeones del mundo y podría aumentar la lista a ocho monarcas.