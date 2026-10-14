Pitbull Cruz lee públicamente una carta sobre la fractura y separación con su padre: DECIDÍ ESTABLECER UNA SEPARACIÓN

El boxeador Isaac Pitbull Cruz rompió el silencio sobre la relación con su padre, que de manera alterna a su carrera deportiva ha sonado mediaticamente. Este día en el Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo, el peleador explicó que de manera irreparable ha roto vínculos con su señor padre Isaac Cruz en términos empresariales, de familia y deportivos, todo esto en reacción al comentario que su propio progenitor expuso días atrás.

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Su padre, Isaac Cruz comentó hace exactamente una semana, que creía injusto que su hijo de manera arbitraria lo haya desplazado del equipo, por lo que consideraba legítimo solicitar el apoyo del Consejo Mundial de Boxeo para a su vez hacer público su deseo de obtener cerca de un 10 por ciento de ganancia por las peleas de Pitbull Cruz, al haber sido su formador en el aspecto deportivo y haberlo acompañado en los acuerdos durante el crecimiento como profesional.

Esas palabras y peticiones crearon controversia, porque por un lado había quienes lo tachaban por querer enriquecerse por el talento y trabajo de su hijo condicionado a un monto que él propuso; pero también hubo quienes estaban en favor del Sr Cruz alegando que en efecto, él lo formó, lo acompaño, fue su apoyo y motivador, por lo que más allá de la fractura que se presentaba tendría que haber algún tipo de acuerdo por el trabajo.

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Finalmente ese tema generó polémica y opiniones encontradas, cuando quizás tuvo que ser algo que se tenía que definir en casa, quizás con el apoyo de alguna instancia como el CMB que sirviera para mediar, pero sin hacer público, para no dañar la imagen y el prestigio de todas las partes.

El peleador mexicano quien recientemente derrotó a Néstor Bravo en San Diego, explicó que se veía en la necesidad de fijar una postura la cual es “clara, respetuosa y definitiva”.

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Luego el boxeador quiso agradecer y recordar que su padre en efecto ha sido “acompañamiento, esfuerzo, dedicación y desarrollo en sus etapas de formación”.

Una vez que reconoció la importancia en todas las etapas, también recalcó que ello no evita que pueda tener una “autonomía, independencia y derecho a tomar decisiones por sí mismo”.

Recalcó que ser su hijo “no implica estar sujeto permanentemente a la voluntad, las decisiones o las exigencias de un padre”.

Remató comentando que las buenas acciones, decisiones, respeto o gratitud no “son instrumentos de presión”.