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OFICIAL: El segundo equipo eliminado del Apertura 2026

Va iniciando la actividad de la Jornada 14 del Apertura 2026 y ya tenemos al segundo eliminado del torneo al no lograr conseguir la victoria

Javier Orantes Necaxa Apertura 2026

Escrito por: Iván Vilchis

Este viernes 23 de octubre del 2026, iniciando la actividad de la Jornada 14 del Apertura 2026, el conjunto del Necaxa se convirtió en el segundo equipo eliminado de la competición al no conseguir la victoria ante Juárez.

Con el empate, llega a 10 puntos conseguidos con solo 3 jornadas por disputarse. El octavo lugar de la tabla tiene 20 puntos, por lo que aunque el equipo gane sus tres juegos restantes, no llegaría a los puntos necesarios para clasificarse a la Liguilla.

Así fue el empate de Necaxa vs Juárez

Necaxa sabía de la necesidad de ganar a pesar de tener un panorama muy complicado para entrar a la Liguilla. Los dirigidos por Juan Reynoso iniciaron dominando y abriendo el marcador con un gran gol de primera de González al moinuto 26. En tiempo agregado del primer tiempo Carranza no cobró de buena forma un penal que fue atajado por Jurado y de esta forma se perdieron la posibilidad de aumentar su ventaja en el marcador.

Para el segundo tiempo, Dupuy logró empatar el marcador y así le quitó las esperanzas al equipo de poder seguir con posibilidades de clasificar a la Liguilla.

El conjunto de Juárez, que fue el primer equipo en quedar eliminado del torneo, logró provocar la eliminación de Necaxa al conseguir el empate.

Los partidos que le quedan a Necaxa en el cierre del Apertura 2026

Los tres juegos que le quedan por disputar al Necaxa son:

  • Santos Laguna vs Necaxa, Estadio Corona domingo 1 de noviembre de 2026
  • Necaxa vs Xolos de Tijuana, Estadio Victoria viernes 6 de noviembre de 2026
  • Querétaro vs Necaxa, Estadio Corregidora domingo 22 de noviembre de 2026
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