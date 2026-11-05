Necaxa vs. Xolos de Tijuana: cuánto cuestan los boletos para ver a Gilberto Mora

Mientras muchos se preguntan cómo se jugará la Jornada 16 del Apertura 2026, este viernes se enfrentan Necaxa y los Xolos de Tijuana en el Estadio Victoria. El partido será una oportunidad para que los aficionados vean nuevamente a Gilberto Mora, quien ya volvió a tener actividad después de recuperarse de su lesión.

Así como Gil Mora tiene distintos equipos de Europa interesados en él, el joven futbolista busca recuperar ritmo de competencia con Tijuana en el cierre del torneo. Los boletos para el encuentro tienen precios definidos y se pueden adquirir a través de la plataforma Boleto Móvil.

Gilberto Mora Xolos Tijuana cuándo vuelve a jugar

Zonas y precios de los boletos para Necaxa vs. Tijuana

Las entradas para el partido de este viernes 6 de noviembre tienen los siguientes precios, de acuerdo con la ubicación dentro del Estadio Victoria:

Gol Norte: $220.

$220. Gol Sur: $250.

$250. Corona Alto, Premier Oriente Norte y Sur: $275.

$275. Premier Poniente Norte y Sur: $325.

El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y corresponde a la penúltima jornada (16) de la fase regular del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Messi recomendó a Mora Barcelona La versión circuló después de que el argentino eligiera a Mora para Messi +10, una campaña que reunió a diez jóvenes talentos. (Gilberto Mora)

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Necaxa Apertura 2026 (Mexsport)

Gilberto Mora ya tuvo minutos al recuperarse de su lesión

El futbolista mexicano volvió a las canchas en los últimos compromisos de Tijuana. Ante América, el 28 de octubre, ingresó de cambio y disputó 34 minutos.

Liga BBVA MX Apertura 2026 Monterrey vs Tijuana Gilberto Mora of Tijuana during the 15th round match between Monterrey vs (and) Tijuana as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at BBVA Bancomer Stadium, on October 31, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. (Jonathan Duenas/Jonathan Duenas)

Posteriormente, frente a Monterrey el 31 de octubre, jugó todo el segundo tiempo y aportó una asistencia en el empate 3-3. Así, Mora acumuló participación en dos encuentros consecutivos antes de visitar al Necaxa.

Los Xolos llegan a la Jornada 16 en el 6º puesto con 22 puntos, mientras que los Rayos ocupan la posición 17 con 10 unidades.