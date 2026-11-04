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Los equipos que pueden quedar eliminados en la Jornada 16 del Apertura 2026

Quedan solo dos jornadas por disputarse, empiezan a cerrarse los lugares a la Liguilla y hay varios equipos en riesgo de quedar eliminados en la Jornada 16

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Escrito por: Iván Vilchis

Llegamos a la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y queda poco margen de error para los equipos de la Liga BBVA MX que aun aspiran a un lugar en la Liguilla.

Por el momento, tenemos 4 equipos totalmente eliminados del torneo y solamente tres equipos con su lugar asegurado a los Cuartos de Final, por lo que queda un total de 11 clubes peleando por un lugar en la Liguilla pero hay varios en riesgo de quedar eliminados del Apertura 2026.

Los equipos que pueden quedar eliminados en la Jornada 16 del Apertura 2026

El equipo que más riesgo tienen de quedar eliminado en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX es el Puebla, el equipo de la franja llega en el lugar 14 con 16 puntos y para seguir con posibilidades de clasificar necesita que Tijuana, Santos y León pierdan, Rayados empate o pierda, de preferencia que Pachuca y Atlético de San Luis empaten o pierdan sus juegos, en caso de ganar aun se mantendría con esperanza y por último, vencer a Querétaro pues esta obligado a llevarse los tres puntos.

Por su parte, Pachuca y Atlético de San Luis también estan en riesgo de quedar fuera. Si los dos equipos pierden su encuentro de la fecha y si 3 de los siguientes 4 clubes, Xolos, León, Santos o Rayados de Monterrey, se lleva la victoria, quedarían eliminados.

Por otra parte, igual quedarían fuera si empatan su partido y si 3 de los siguientes 4 clubes, Xolos, León, Santos o Rayados de Monterrey, ganan en la Jornada 16. Una combinación de resultados complicada pero que podría terminarse dando.

Por último, Pumas también llega con la posibilidad de quedar fuera. Si el equipo universitario pierde o empata su encuentro ante América y Xolos, León y Santos ganan su partido, se quedarían sin posibildiades de clasificar.

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