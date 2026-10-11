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Indianapolis Colts vs Pittsburgh Steelers: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 11 de octubre, partido de la Semana 5 de la NFL 2026; marcador online

Sigue en vivo Y GRATIS EL MINUTO A MINUTO de la semana 5 de la NFL desde el Acrisure Stadium en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos

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Escrito por: Sebastian Cortés

Este domingo 11 de octubre, la emoción de los emparrillados continúa con un duelo crucial de la Semana 5 de la NFL, donde los Pittsburgh Steelers reciben a los Indianapolis Colts.

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El mítico Acrisure Stadium de Pensilvania abre sus puertas para un choque de poder a poder en la Conferencia Americana, un escenario donde ambas franquicias llegan con la urgencia de romper su marca de 2-2 y no quedarse rezagados en la contienda de sus respectivas divisiones.

El equipo de acero regresa a casa con un sabor amargo y la obligación inmediata de darle una alegría a su afición en esta temporada regular de la NFL. Vienen de sufrir una dolorosa derrota divisional ante los Cleveland Browns, un partido donde lograron levantarse de un 21-7 en contra, pero terminaron cayendo en los últimos segundos del reloj.

Por su parte, los Indianapolis Colts aterrizan en territorio hostil lidiando con un factor que puede ser determinante: el desgaste físico y el cambio de horario tras su reciente compromiso internacional en Londres.

La gran clave de este partido en vivo de la NFL pasará por la frescura de las piernas y el control del reloj. Mientras que Pittsburgh llega con días de descanso extra tras haber disputado su partido anterior en jueves por la noche, Indianápolis arrastra el cansancio del viaje transatlántico.

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