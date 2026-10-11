Liverpool vs Manchester City: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 11 de octubre, partido de la Premier League; el City busca mantenerse en la punta; marcador online

Hoy domingo, la Jornada 6 de la Premier League presenta uno de los choques más esperados del fútbol internacional: Liverpool versus Manchester City desde el mítico césped de Anfield .

Los Reds se presentan a esta cita defendiendo su condición de invictos, aunque con la encomienda de traducir mejor su volumen de juego en victorias. Con nueve unidades producto de dos triunfos y tres empates, el conjunto local ha mostrado una notable evolución en su defensa.

Te puede interesar: AL MOMENTO: Así va la tabla general del Apertura 2026 en la Liga MX tras la actividad sabatina de la jornada 11

The Sky Blue marcha con un impresionante ritmo goleador, superando diez goles en sus primeras cinco presentaciones y promediando más del 60% de posesión del balón. Con Erling Haaland como la principal amenaza en el área y un mediocampo acostumbrado a someter a los rivales a través de una rápida circulación, el City busca establecer un golpe de autoridad en uno de los más complejos costumbres de Inglaterra.

El duelo promete ser una batalla estratégica de alto voltaje. Si bien los antecedentes inmediatos favorecen al cuadro mancuniano en territorio neutral o en el Etihad Stadium , Anfield siempre juega su propio partido, reduciendo distancias numéricas a base de alta presión e intensidad física. Quien logre adueñarse de las transiciones y mantenga el orden defensivo en los momentos de mayor vértigo dará un paso firme en la carrera por el líder de la liga inglesa .

Te puede interesar: Gallos Blancos de Querétaro ganaron 2-0 a los Potros de Hierro del Atlante en la Jornada 11 del Apertura 2026