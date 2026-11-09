Mientras muchos se preguntan por la lesión de un crack de la NFL, Los Angeles Rams recibió una primera señal de optimismo después del triunfo ante Washington Commanders. Puka Nacua sufrió un problema en la rodilla durante la última jugada ofensiva de su equipo, pero la evaluación inicial apunta a que no sería una rotura del ligamento cruzado anterior.

Así como ha trascendido una estadística médica que preocupa a la NFL, las lesiones vuelven a poner en alerta a los equipos durante la temporada. En el caso de Nacua, los Rams tomaron la primera decisión de hacer una resonancia magnética y esperar los resultados de los estudios médicos antes de conocer el alcance definitivo del problema físico.

NFL: la primera decisión de Los Angeles Rams tras lesión de rodilla de Puka Nacua (Foto: IG / Puka Nacua.)

¿Qué lesión tiene Puka Nacua? Hay optimismo en los Rams

El receptor estrella se someterá a una resonancia magnética este lunes para determinar la gravedad de la lesión. De acuerdo con los primeros reportes, el equipo considera que no se trataría de una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA), aunque todavía no existe un diagnóstico definitivo.

El problema ocurrió en una jugada de tercer down, cuando Nacua avanzó 5 yardas por tierra y recibió un fuerte golpe. El jugador permaneció brevemente sobre el césped, pero consiguió salir caminando del campo.

NFL: la primera decisión de Los Angeles Rams tras lesión de rodilla de Puka Nacua (Foto: IG / Puka Nacua.)

Durante el encuentro también visitó la tienda médica para ser evaluado por una posible conmoción cerebral. Sin embargo, recibió autorización para regresar al partido. La lesión de rodilla se produjo posteriormente, en la última jugada ofensiva de Los Angeles.

El gran nivel de Nacua en Los Angeles Rams

La preocupación por su estado físico llega en uno de los mejores momentos de su temporada. Frente a Washington, Nacua consiguió 14 recepciones para 150 yardas y un touchdown, después de ser buscado en 19 ocasiones por el quarterback Matthew Stafford.

Además, según ESPN Research, acumuló 25 recepciones en sus últimos dos partidos, la segunda mayor cifra conseguida por un jugador de los Rams en ese período durante la era del Super Bowl. Tutu Atwell, Colby Parkinson y Kyren Williams registraron cuatro cada uno.

Asimismo, fue la novena ocasión en la carrera de Nacua en la que alcanzó al menos 150 yardas por recepción en un partido de temporada regular. Así superó a Jerry Rice y Randy Moss y quedó en solitario en el segundo puesto histórico de esa estadística durante las primeras cuatro temporadas de un jugador desde la fusión de 1970.