NFL: Jack Campbell fue retirado en camilla y crece la preocupación

La NFL vivió momentos de tensión durante el partido entre Detroit Lions y Minnesota Vikings. Jack Campbell tuvo que abandonar el campo en camilla después de lesionarse mientras realizaba una tackleada, una situación que encendió las alarmas entre sus compañeros y los aficionados presentes en Ford Field.

El episodio ocurrió este domingo 1 de noviembre y obligó a detener el encuentro mientras el personal médico atendía al linebacker. Campbell permaneció tendido boca abajo sobre el césped antes de ser inmovilizado y retirado en un vehículo de asistencia. Posteriormente, fue trasladado a un hospital para evaluar una lesión en el cuello.

¿Qué le pasó a Jack Campbell en el partido de Lions contra Vikings?

La jugada se presentó al inicio del último cuarto, cuando Campbell participó en una tackleada sobre T. J. Hockenson, ala cerrada de Minnesota. Tras la acción, el defensivo quedó sobre el terreno de juego y necesitó atención médica.

Jack Campbell tendido en el suelo|Crédito: Reuters

Los especialistas lo colocaron sobre una tabla de inmovilización antes de subirlo al vehículo que lo llevó fuera del campo. La escena provocó preocupación entre los jugadores de Detroit, quienes se acercaron para acompañarlo durante su salida.

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Prácticamente todo el equipo y buena parte del cuerpo técnico rodearon el vehículo. Campbell fue retirado entre aplausos del público, mientras el encuentro continuó hasta concluir con triunfo de los Lions por 19-15.

¿Cuál es el estado de salud de Jack Campbell?

Horas después del partido, los Lions informaron que Campbell estaba descansando y permanecería esa noche en un hospital local para continuar bajo evaluación y monitoreo. La organización añadió que compartiría nuevas actualizaciones cuando tuviera más información.

Por su parte, The Detroit News recogió que el entrenador Dan Campbell declaró a Lions Radio Network que el jugador respiraba y estaba alerta cuando salió del estadio. Sin embargo, ese reporte no permite conocer la gravedad total de la lesión y cuándo podría volver a jugar.

Hasta la fecha, aún no se ha comunicado un diagnóstico definitivo ni una fecha de regreso. Por ello, su disponibilidad para los próximos partidos permanece pendiente de las evaluaciones médicas.