NFL: qué día y a qué HORA EXACTA finaliza el Trade Deadline 2026

Mientras en la Liga BBVA MX sorprendió una noticia del América, en el futbol americano también se acerca una fecha clave que puede modificar el panorama de la temporada. Las franquicias de la NFL tienen sus últimas horas para negociar jugadores y reforzar sus plantillas de cara a la recta final de la campaña 2026-27 gracias al Trade Deadline.

Así como la NFL tiene una estadística médica muy compleja, también cuenta con mecanismos que permiten a los equipos ajustar sus plantillas durante el calendario. Uno de los más importantes es el Trade Deadline, el límite para concretar intercambios antes de que los equipos encaren la parte decisiva de la temporada.

NFL: New York Giants at Philadelphia Eagles Jordan Davies (izq) llega para reforzar la defensa de los Jaguars. (Eric Hartline/IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

Fecha límite de la NFL Trade Deadline 2026

El martes 10 de noviembre será el último día para realizar traspasos en la NFL. El plazo finalizará exactamente a las 15:00 horas del Centro de México, las 16:00 horas del Este de Estados Unidos (ET).

Esta fecha es una oportunidad para que las franquicias que aspiran a los playoffs incorporen talento y cubran posiciones importantes. También los equipos con dificultades pueden obtener selecciones de Draft para próximos proyectos.

Soldier Field Buccaneers y Bears jugarán en el Soldier Field (Foto: Soldier Field)

El límite de intercambios tuvo distintos cambios a lo largo de la historia. Durante años se mantuvo alrededor de la Semana 6, hasta que en 2012 la NFL y la Asociación de Jugadores acordaron trasladarlo a la Semana 8. Desde 2024, el cierre de operaciones quedó establecido en la Semana 9.

¿Cuáles han sido los traspasos más importantes en el NFL Trade Deadline 2026?

La actividad de este año ya dejó movimientos importantes. Jacksonville Jaguars aparece entre los equipos más activos, con las incorporaciones del tackle defensivo Jordan Davis, procedente de Philadelphia Eagles; el safety Jessie Bates III, de Atlanta Falcons, y el tackle defensivo Davon Godchaux, de New Orleans Saints.

Los quarterbacks con más anillos de Super Bowl: El récord de Tom Brady que parece imposible de romper (Foto: IG / tombrady.)

Uno de los intercambios más llamativos fue el de Jeffery Simmons, quien pasó de Tennessee Titans a Chicago Bears. Para concretar la operación, Chicago entregó dos selecciones de primera ronda, correspondientes a los Drafts de 2027 y 2028, además de una de cuarta ronda. Entre los movimientos reportados también aparecen: