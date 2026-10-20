Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
RITUAL NFL SITIO.png

La NFL activa su escudo de seguridad en París: los disturbios obligan a reforzar el operativo para su debut en Francia

La NFL prepara un dispositivo de seguridad reforzado para su primer partido en Francia; los disturbios registrados en París elevaron la vigilancia alrededor del Steelers vs Saints.

FILE PHOTO: Nationwide protests in France against the cost of living
En medio de una tensión social, la NFL celebrará su primer partido oficial en París.|Stephanie Lecocq/REUTERS

Escrito por: Ariel Velázquez

La NFL está acostumbrada a mover su espectáculo por ciudades que exigen una logística de seguridad compleja. Ciudad de México, Río de Janeiro y São Paulo forman parte del mapa internacional de la liga, que ha aprendido a coordinar traslados, protección de equipos y controles para miles de aficionados fuera de Estados Unidos. Sin embargo, su primera expedición a Francia llega con una preocupación inmediata con los disturbios que sacudieron París durante el fin de semana.

El partido entre los Pittsburgh Steelers y los New Orleans Saints, programado para el domingo en el Stade de France, en Saint-Denis, se convirtió en una operación que requiere mayor vigilancia. La liga anunció que reforzará las medidas de seguridad y que trabaja en coordinación con las autoridades francesas, tanto locales como nacionales, además del Departamento de Estado estadounidense.

Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de negocios del club, eventos internacionales y la liga, confirmó que los responsables de seguridad de la NFL ya se encuentran en Francia. Entre ellos está Cathy Lanier, vicepresidenta sénior de seguridad, quien participa en la planificación del encuentro.

“Desde nuestro punto de vista, no hay nada más importante que la seguridad de los equipos, la seguridad de los aficionados y la de todos los involucrados en este deporte”, afirmó O’Reilly en declaraciones recogidas por la prensa de Estados Unidos.

Disturbios preocupan, pero no suspenderán el encuentro.

Los disturbios dejaron enfrentamientos con la policía, vehículos incendiados, saqueos y daños en edificios públicos, incluido un ayuntamiento histórico. El escenario obligó a revisar cada detalle del operativo, desde los movimientos de las delegaciones hasta la protección de los asistentes al estadio.

O’Reilly aseguró que la posibilidad de cancelar el encuentro nunca estuvo sobre la mesa. La NFL también tomó como referencia otros acontecimientos deportivos celebrados en la capital francesa, entre ellos el partido de Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona.

La prioridad, explicó el directivo, es mantener una coordinación constante con las autoridades sin comprometer los recursos que necesitan para responder a cualquier emergencia. La liga considera que el partido puede celebrarse sin interferir de manera negativa con el despliegue policial que requiere la situación.

Dos equipos, dos planes de viaje y un operativo bajo vigilanciaLa logística también presenta diferencias entre los protagonistas. Los Saints viajaron directamente a París después de enfrentar a los New York Giants y entrenan en la región durante la semana. Los Steelers, en cambio, tienen previsto trasladarse a Francia más cerca del inicio del encuentro.

El encuentro representa un paso importante en la expansión internacional de la liga, que tiene programados nueve partidos fuera de Estados Unidos esta temporada, una cifra récord. La NFL también estudia acercarse a nuevos mercados en el futuro, con Asia entre las regiones que analiza.

Tags relacionados
Notas - Ritual NFL New Orleans Saints (Pertenece a NFL) Pittsburgh Steelers

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
JUÁREZ VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Fc Juárez vs Atlante Live Previo

6:15 p. m.
JUÁREZ VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Fc Juárez vs Atlante EN VIVO

6:48 p. m.
TIGRES VS LEÓN FECHA BIEN.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs León EN VIVO

9:05 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:55 p. m.
21 OCT
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
21 OCT
TOLUCA VS XOLOS LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Toluca vs Xolos Live Previo

5:55 p. m.
21 OCT
TOLUCA VS XOLOS HORA.png

Liga BBVA MX| Toluca vs Xolos EN VIVO

6:48 p. m.
21 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
21 OCT
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
22 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
22 OCT
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
23 OCT
BORREGOS GDL VS BORREGOS CEM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos GDL vs Borregos CEM

5:55 p. m.
23 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
23 OCT