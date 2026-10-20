La NFL activa su escudo de seguridad en París: los disturbios obligan a reforzar el operativo para su debut en Francia

La NFL está acostumbrada a mover su espectáculo por ciudades que exigen una logística de seguridad compleja. Ciudad de México, Río de Janeiro y São Paulo forman parte del mapa internacional de la liga, que ha aprendido a coordinar traslados, protección de equipos y controles para miles de aficionados fuera de Estados Unidos. Sin embargo, su primera expedición a Francia llega con una preocupación inmediata con los disturbios que sacudieron París durante el fin de semana.

El partido entre los Pittsburgh Steelers y los New Orleans Saints, programado para el domingo en el Stade de France, en Saint-Denis, se convirtió en una operación que requiere mayor vigilancia. La liga anunció que reforzará las medidas de seguridad y que trabaja en coordinación con las autoridades francesas, tanto locales como nacionales, además del Departamento de Estado estadounidense.

Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de negocios del club, eventos internacionales y la liga, confirmó que los responsables de seguridad de la NFL ya se encuentran en Francia. Entre ellos está Cathy Lanier, vicepresidenta sénior de seguridad, quien participa en la planificación del encuentro.

“Desde nuestro punto de vista, no hay nada más importante que la seguridad de los equipos, la seguridad de los aficionados y la de todos los involucrados en este deporte”, afirmó O’Reilly en declaraciones recogidas por la prensa de Estados Unidos.

Disturbios preocupan, pero no suspenderán el encuentro.

Los disturbios dejaron enfrentamientos con la policía, vehículos incendiados, saqueos y daños en edificios públicos, incluido un ayuntamiento histórico. El escenario obligó a revisar cada detalle del operativo, desde los movimientos de las delegaciones hasta la protección de los asistentes al estadio.

O’Reilly aseguró que la posibilidad de cancelar el encuentro nunca estuvo sobre la mesa. La NFL también tomó como referencia otros acontecimientos deportivos celebrados en la capital francesa, entre ellos el partido de Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona.

NFL’s Peter O’Reilly says there’s always a security presence for games. For Paris this week, given the civil unrest, “that presence will be heightened.” Adds, “There’s nothing more important from our standpoint than team security, fan security, everybody involved in this game.” https://t.co/kHoicu3ijY — Mike Garafolo (@MikeGarafolo) October 20, 2026

La prioridad, explicó el directivo, es mantener una coordinación constante con las autoridades sin comprometer los recursos que necesitan para responder a cualquier emergencia. La liga considera que el partido puede celebrarse sin interferir de manera negativa con el despliegue policial que requiere la situación.

Dos equipos, dos planes de viaje y un operativo bajo vigilanciaLa logística también presenta diferencias entre los protagonistas. Los Saints viajaron directamente a París después de enfrentar a los New York Giants y entrenan en la región durante la semana. Los Steelers, en cambio, tienen previsto trasladarse a Francia más cerca del inicio del encuentro.

El encuentro representa un paso importante en la expansión internacional de la liga, que tiene programados nueve partidos fuera de Estados Unidos esta temporada, una cifra récord. La NFL también estudia acercarse a nuevos mercados en el futuro, con Asia entre las regiones que analiza.