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Estrella de la NFL se pierde lo que resta de la temporada y peligra su vida

El quarterback estrella de los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, ha quedado descartado para lo que resta de la temporada 2026 de la NFL

Jalen Hurts
|REUTERS

Escrito por: Fernando Campos

¡Tremenda noticia! El quarterback estrella de los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, ha quedado descartado para lo que resta de la temporada 2026 de la NFL luego de ser diagnosticado con trombosis venosa profunda (TVP) y embolia pulmonar bilateral.

El anuncio fue dado por el equipo dirigido por el coach Nick Sitianni. Hace unos días, durante el duelo frente a Los Angeles Rams, Hurts sufrió un pisotón en la pantorrilla izquierda. Si bien el diagnóstico inicial indicaba un coágulo superficial, este se desprendió y avanzó por el torrente sanguíneo hasta alojarse en ambos pulmones, el ex mariscal de campo de la Universidad de Oklahoma no participo en el último juego de los Eagles ante Carolina Panthers.

¿Qué peligroso y cuál es el tratamiento que tendrá Jalen Hurts?

La combinación de una trombosis venosa profunda con una embolia pulmonar bilateral representa una condición extremadamente peligrosa que pone en riesgo la vida. Ocurre cuando un trombo (coágulo) bloquea las arterias principales que suministran sangre a los pulmones, provocando una disminución drástica del oxígeno en el cuerpo y una presión crítica sobre el corazón.

El tratamiento inmediato requiere terapia anticoagulante intensiva para disolver y prevenir nuevos coágulos, además de reposo absoluto. Debido al alto riesgo de hemorragia interna provocado por los anticoagulantes, el protocolo médico prohíbe de forma tajante cualquier deporte de contacto, marginando de inmediato al pasador de los emparrillados.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Quién sustituirá a Jalen Hurts en los Eagles?

Ante la sorpresiva baja de su capitán y referente, la responsabilidad de guiar la ofensiva de los Eagles recaerá en el quarterback Tanner McKee. El joven pasador egresado de Stanford, en quien la directiva ha mostrado confianza para tomar el mando, asume la titularidad. Por su parte, el novato Cole Payton pasa a ser el suplente inmediato, mientras que el equipo reforzó la posición firmando a Joe Milton para completar la profundidad.

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