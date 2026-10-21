Insólito en la NFL: dos jugadores de los Bills reciben el mismo castigo por escupir a sus rivales

Los Buffalo Bills protagonizaron una situación poco habitual en la NFL: dos de sus jugadores recibieron suspensiones de un partido por escupir a rivales de Las Vegas Raiders durante el mismo encuentro. La liga confirmó este miércoles 21 de octubre el castigo contra Sam Franklin Jr., apenas dos días después de anunciar una sanción idéntica para C.J. Gardner-Johnson.

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Los incidentes ocurrieron durante la victoria de Buffalo por 33-30 sobre Las Vegas, correspondiente a la Semana 6 de la temporada 2026. Aunque se produjeron en momentos distintos, ambos fueron considerados violaciones a las normas de conducta deportiva de la NFL.

Bills safety C.J. Gardner-Johnson is being suspended one game after cameras captured him spitting at Raiders TE Brock Bowers. https://t.co/ETjKhMUqt8 — Adam Schefter (@AdamSchefter) October 19, 2026

¿Qué hicieron los jugadores de Buffalo Bills contra Raiders?

El primer incidente involucró a C.J. Gardner-Johnson durante el segundo cuarto del encuentro. El defensivo escupió hacia el ala cerrada Brock Bowers, en una acción que provocó una penalización por conducta antideportiva y su expulsión.

Gardner-Johnson reconoció posteriormente que perdió el control de sus emociones y ofreció una disculpa pública.

El segundo caso ocurrió cuando restaba un minuto y 32 segundos del último cuarto, después de un punto extra convertido por Las Vegas.

De acuerdo con el comunicado oficial de la NFL, Sam Franklin Jr. escupió hacia un adversario, conducta que infringe el Artículo 1, Sección 3, Regla 12 del reglamento.

Sin embargo, Franklin negó la acusación y, según reportes de prensa, tiene previsto apelar la suspensión.

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¿Cuántos partidos se perderán los jugadores suspendidos de los Bills?

Ambos recibieron una suspensión de un encuentro sin derecho a salario, que comenzará el lunes 26 de octubre, después de la semana de descanso de Buffalo.

Por lo tanto, Gardner-Johnson y Franklin podrían perderse el compromiso del domingo 1 de noviembre contra Baltimore Ravens.

Los dos serían elegibles para reincorporarse al plantel activo el lunes 2 de noviembre, siempre que las sanciones permanezcan vigentes después de cualquier apelación.

