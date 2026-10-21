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Brock Purdy manda un mensaje a México y enciende la ilusión de los aficionados de los 49ers

Brock Purdy habló sobre el regreso de los 49ers a México, donde enfrentará a los Vikings en noviembre. Su visita será muy distinta a la de 2022 esta vez.

El quarterback de los San Francisco 49ers, Brock Purdy (13), observa durante el último cuarto del partido contra los Washington Commanders en el Levi’s Stadium.
El quarterback de los San Francisco 49ers, Brock Purdy (13), observa durante el último cuarto del partido contra los Washington Commanders en el Levi’s Stadium.|Cary Edmondson/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Con información de: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Brock Purdy ya tiene la mirada puesta en México. Después de la victoria de los San Francisco 49ers por 23-17 sobre los Washington Commanders, el quarterback envió un mensaje a los aficionados mexicanos de cara al partido contra Minnesota Vikings, programado para el próximo 22 de noviembre en el Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca.

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“Apúntenos. Los amamos, vamos a jugar para México y estamos emocionados por ir”, declaró Purdy a la cadena ESPN después del encuentro del lunes por la noche.

La visita tendrá un significado especial para el mariscal de campo, quien ya conoce el ambiente del estadio mexicano, aunque su situación deportiva ha cambiado radicalmente desde aquella primera experiencia.

¿Qué ocurrió cuando Brock Purdy jugó por primera vez en México?

El 21 de noviembre de 2022, los 49ers derrotaron 38-10 a los Arizona Cardinals en el Coloso de Santa Úrsuala, con Jimmy Garoppolo como quarterback titular.

Purdy todavía era un novato y ocupaba un papel secundario dentro de la plantilla. Durante aquel encuentro tuvo participación limitada, con tres acarreos para tres yardas, sin protagonismo como pasador.

Cuatro años después, el panorama es completamente diferente. El quarterback se ha consolidado como una de las principales figuras de San Francisco y regresará a México como líder de una ofensiva que aspira a competir por el campeonato.

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¿Podrían los 49ers llegar invictos a su partido contra Minnesota?

San Francisco mantiene una marca perfecta de seis victorias y ninguna derrota después de superar a Washington en el Monday Night Football.

Purdy terminó ese encuentro con 264 yardas por pase y un touchdown, mientras que Christian McCaffrey consiguió dos anotaciones terrestres.

La posibilidad de llegar invictos a México genera expectativas, pero los 49ers todavía deben superar varios compromisos antes de enfrentar a Minnesota.

El partido contra los Vikings corresponderá a la Semana 11 de la temporada 2026 y marcará el regreso de la NFL a la capital mexicana, tras varios años de ausencia.

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