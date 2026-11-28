Mauricio Pochettino parece no ser la solución del Manchester United, luego de que este sábado 28 de noviembre cayera por goleada de 4-0 ante el Brentford en duelo de la Jornada 12 de la Premier League y agravara su crisis desde la penúltima posición de la tabla.

Se trata de la segunda goleada por cuatro goles consecutiva que recibe el United en la Liga de Inglaterra y con Pochettino al frente, luego de haber debutado con derrota frente al Liverpool el pasado 22 de noviembre.

Tampoco pudo ganar en UEFA Champions League en donde empató a dos goles en su visita al Sporting de Lisboa.

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Manchester United vuelve a caer por goleada con Pochettino en el banquillo.

El Manchester United tiene la peor defensa de la Premier League, junto con el Crystal Palace, equipo con el que compite por evitar el último lugar de la tabla general.

Lejos están los años gloriosos del United de Alex Ferguson que conquistó Inglaterra a finales de los 90 y principios de los 2000 y actualmente los Red Devils son uno de los peores equipos de la Premier League.

El Teatro de los Sueños se ha convertido en la casa de las pesadillas para los propios aficionados del Manchester United que vieron como este sábado Callum Wilson les marcaba un doblete a la media hora de partido, mientras que Kristoffer Ajer al 82′ y Kevin Schade en el agregado del 90’ completaban la faena para el Brentford.

El estadio que antes era una fortaleza infranqueable ahora es constantemente vulnerada y en seis partidos de local los Red Devils solo han conseguido una victoria, además de dos empates y tres derrotas que los colocan como el segundo peor anfitrión de la Temporada 2026-27 de la Premier League.

Pochettino buscará su primera victoria como director técnico del United el próximo martes cuandop se enfrente al Newcastle; sin embargo, el triunfo ante las Urracas no le garantizaría salir de la zona de descenso debido a su pésima diferencia de goles de menos 13.

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