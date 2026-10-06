Atlas da un paso histórico para dejar el Estadio Jalisco: así será su nuevo estadio

Atlas está cada vez más cerca de protagonizar uno de los cambios más importantes de su historia. Después de décadas jugando como local en el Estadio Jalisco, el proyecto para construir una nueva casa rojinegra dio este martes 6 de octubre un paso clave.

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El Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara (UdeG) avaló la creación del proyecto Ciudad UdeG, que contempla destinar 16 hectáreas del polígono de Los Belenes, en Zapopan, para el eventual desarrollo de un nuevo estadio que sería utilizado por Atlas y Leones Negros.

La propuesta fue presentada por Grupo PRODI, nuevo propietario del conjunto rojinegro. De acuerdo con información dada a conocer tras la sesión universitaria, la UdeG no aportaría recursos para la construcción y conservaría la propiedad del terreno. A cambio, recibiría al menos 18 millones de pesos anuales y tendría una participación del 20 por ciento en la infraestructura.

APROBADO El Consejo General Universitario maxima autoridad de la U de G, aprobó hoy la construcción del Estadio por parte de Grupo Prodi en La calle 2. https://t.co/9No1uLFYwO — david medrano felix (@medranoazteca) October 6, 2026

¿Cómo será el nuevo estadio del Atlas?

Uno de los detalles que más llaman la atención es la empresa elegida para desarrollar el inmueble. Populous, firma especializada en recintos deportivos y responsable de proyectos como el Tottenham Hotspur Stadium y el Estadio Lusail, aparece detrás de la nueva casa rojinegra.

Reportes previos apuntan a un estadio con capacidad aproximada para 32 mil aficionados, aunque las características definitivas deberán conocerse con la presentación formal del proyecto.

ESTADIO ENTRE 3O Y 40 MIL. Seŕan 16 las hectáreas cedidas por la U de G para el estadio del Atlas, de acuerdo al Consejo General que es la maxima instancia universitaria. https://t.co/AK6mfGW3gg — david medrano felix (@medranoazteca) October 6, 2026

La construcción sería apenas una parte de un desarrollo mucho mayor. Ciudad UdeG busca integrar deporte, cultura y entretenimiento alrededor de una zona donde actualmente se encuentran espacios como el Auditorio Telmex, la Cineteca y el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Sin embargo, todavía falta camino por recorrer. La propia UdeG ha señalado que el estadio se encuentra en una fase conceptual y deberán realizarse estudios de viabilidad, particularmente en materia urbana y de movilidad.

Para Atlas, el escenario ya está planteado: abandonar en el futuro el histórico Estadio Jalisco y comenzar una nueva etapa con una casa diseñada para el club.