Chivas llega en desventaja al Clásico Tapatío: se confirma baja de jugador TITULAR para enfrentar a Atlas

Chivas atraviesa uno de los momentos más duros del Apertura 2026. Además de haber sufrido se segunda derrota en el torneo tras caer contra Querétaro como local, el cuadro rojiblanco llega al Clásico Tapatío con una baja confirmada que complica aún más el panorama en la previa del partido.

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Resulta que Omar Govea fue expulsado en el juego ante los Gallos Blancos, razón por la que Gabriel Milito deberá reajustar su mediocampo para el duelo contra Atlas. Una situación que preocupa dentro del Verde Valle, ya que Chivas llegará al Clásico Tapatío con muchas dudas en cuanto a posibles bajas por lesión.

¿Por qué fue expulsado Omar Govea en Chivas?

Con el marcador 0-2, Chivas intentó buscar el empate durante los minutos finales para rescatar un punto en casa. Por este motivo, el equipo adelantó sus líneas en busca de construir una mayor cantidad de jugadas ofensivas. Sin embargo, este planteamiento dejó vulnerable a la defensa y, en una jugada de contraataque, Querétaro estuvo cerca de marcar el tercero.

during the 10th round match between Guadalajara vs (and) Queretaro as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Akron Stadium, on September 26, 2026 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Luis Fernando Toris/MEXSPORT

Allí fue cuando apareció Govea, quien tuvo que barrerse para detener el ataque de los Gallos Blancos. Debido a que se trataba del último hombre, el árbitro del encuentro decidió mostrarle la tarjeta roja de forma directa, por lo que el mediocampista no será elegible para formar parte de la convocatoria para enfrentar a Atlas el próximo 10 de octubre.

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Las posibles bajas de Chivas para enfrentar a Atlas

Además de Omar Govea, el Guadalajara cuenta con varios elementos que se encuentran en duda y que podrían no estar disponibles para jugar ante los Zorros. Ellos son Miguel Tapias, José Castillo, Bryan González y Miguel Gómez, quienes arrastran molestias físicas y deberán ser evaluados con el pasar de los días.

Como si fuese poco, Daniel Aguirre también salió con dolor del terreno de juego durante el partido ante Querétaro, por lo que el club deberá aclarar su situación para saber cómo se encuentra físicamente.

|X: Chivas

¿Cuándo se juega el Clásico Tapatío por la Jornada 11 del Apertura 2026?

Debido a que en estos momentos nos encontramos en plena fecha FIFA, la Liga BBVA MX sufrirá un parón por lo que no habrá futbol el próximo fin de semana. Esto quiere decir que la jornada liguera se reanudará a partir del 9 de octubre.

Chivas enfrentará a Atlas por la Jornada 11 del Apertura 2026 el próximo sábado 10 de octubre en el Estadio Jalisco, duelo donde ejercerá como visitante. El partido está programado para iniciar a las 19:00 horas, tiempo central de México.