¡DE PRIMER MUNDO! Así se verá el nuevo estadio del Atlas que se estrenaría en 2030: tendrá capacidad de 40,070 aficionados y tribuna desmontable

El futbol mexicano atraviesa una transformación que también se puede observar fuera de la cancha. En los últimos años, clubes como Monterrey, Santos y Guadalajara apostaron por nuevos escenarios para cambiar la experiencia de sus aficionados, con estadios pensados no solamente para los 90 minutos de un partido.

El Atlas ahora levanta la mano con la presentación de su nuevo inmueble para jugar al futbol. El proyecto de Ciudad UdeG, presentado como una nueva casa para Atlas y Leones Negros, plantea un estadio con capacidad proyectada para 40,070 espectadores, dentro de un complejo que busca integrar deporte, entretenimiento, gastronomía y espacios públicos. La propuesta se desarrollaría en la zona de Los Belenes, en Zapopan, dentro de un polígono de 16 hectáreas vinculado con la Universidad de Guadalajara.

El espacio incluye zonas gastronómicas para brindar al aficionado de una experiencia completa.

Firma con prestigio mundial estará a cargo del nuevo estadio del Atlas

Populous, uno de los despachos de arquitectura deportiva más reconocidos del mundo, estará a cargo del ambicioso proyecto de la capital de Jalisco. Su portafolio incluye el Tottenham Hotspur Stadium, el Yankee Stadium, el BMO Centre, el Estadio BBVA y otros grandes escenarios internacionales.

El resultado que se mostró en las imágenes conceptuales apuesta por un inmueble de líneas modernas, grandes espacios abiertos y una fachada dominada por los colores rojinegros. El inmueble estaría rodeado por zonas deportivas y áreas de convivencia para que la actividad no desaparezca cuando termine un partido.

La referencia internacional es evidente. Populous diseñó el estadio del Tottenham con una premisa similar: acercar al espectador al terreno de juego y convertir el recinto en un destino que pueda funcionar durante toda la semana. En Londres, por ejemplo, el estadio tiene una distancia de apenas 4.9 a 6.9 metros entre las gradas y el campo. El nuevo inmueble del Atlas pretende llevar esa sensación a Guadalajara.

El estadio tendrá una inversión de 5,000 millones de dólare.s

Una tribuna desmontable que puede cambiar el aforo del estadioUno de los elementos más llamativos del proyecto está en la grada norte.

El nuevo estadio tendrá una tribuna desmontable que permitirá utilizarlo para diferentes espectáculos

La propuesta contempla que esta sección pueda desmontarse para modificar la configuración del estadio dependiendo del espectáculo. Para un partido de futbol, el recinto mantendría su configuración habitual, mientras que para conciertos y otros eventos de entretenimiento podría abrirse espacio y aumentar la capacidad disponible.

. La intención es crear un recinto multifuncional, capaz de recibir diferentes actividades y eventos incluso de manera simultánea.

Ese concepto también aparece en el trabajo de Populous alrededor del mundo. El Tottenham Hotspur Stadium, por ejemplo, fue diseñado para funcionar tanto para futbol como para NFL, conciertos, boxeo y otros espectáculos. El recinto londinense incluso cuenta con un campo de futbol americano y una superficie de juego retráctil que permite cambiar la configuración del inmueble.

En Guadalajara, la solución será distinta. La propuesta del Atlas contempla una tribuna norte desmontable, una característica que permitiría transformar el espacio disponible para grandes espectáculos.

Un estadio diseñado para acercar al aficionado a la cancha

El proyecto contempla que los aficionados tengan una de las distancias más reducidas entre las tribunas y el terreno de juego dentro de México. La intención es generar una atmósfera más intensa, con las primeras filas prácticamente encima de la acción.

Las imágenes conceptuales muestran una estructura de varios niveles, una cubierta que protege buena parte de las tribunas y un diseño interior donde predominan los colores rojinegros.

Las tribunas tendrán una cercanía máxima al terreno de juego.

Grupo PRODI asumiría la inversión de la obra que ronda los 5,000 millones de pesos , mientras que la UdeG conservaría participación en el proyecto. De acuerdo con la información presentada por la universidad, el nuevo estadio sería compartido por Atlas y Leones Negros.

Si el calendario planteado avanza como está previsto, el Atlas podría estrenar en 2030 una casa completamente distinta al Estadio Jalisco.

Con información de Mauricio Gutiérrez

