Presentación del nuevo estadio del Atlas, OFICIAL: Presentan el proyecto del nuevo estadio del Atlas; así será la nueva casa de los Rojinegros

El sueño de un recinto vanguardista para el futbol jalisciense se dio a conocer este miércoles de 7 de octubre. El proyecto para la construcción del nuevo estadio para los Rojinegros del Atlas y los Leones Negros de la UdeG.

En la presentación en la Sala 3 del Conjunto Santander estuvieron, José Miguel Bejos, propietario del Atlas, Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco, Karla Planter, Rectora General UdG, Alberto Castellanos, Presidente de Leones Negros y Gerardo Casanova, Presidente de Atlas.

El proyecto será un complejo deportivo y cultural con un Estadio con capacidad para 40 mil aficionados, con una tribuna retráctil. Un espacio para conciertos al aire libre y un andador comercial, los diseñadores encargados del proyecto han trabajado en el estadio de Wembley y el Yankee Stadium. El proyecto contempla zonas destinadas a la práctica de diferentes deportes en los alrededores.

La viabilidad de esta obra quedó blindada este martes pasado, cuando el Consejo General Universitario de la UdeG aprobara por unanimidad la creación del proyecto "Ciudad Universidad de Guadalajara". Este mecanismo legal y financiero permitirá realizar los estudios y la ejecución de la infraestructura deportiva sin comprometer las finanzas de la Universidad de Guadalajara.

Para la afición Rojinegra y de los Leones Negros, este anuncio representa la oportunidad de trascender y modernizar su experiencia como local en un inmueble de categoría mundial. La construcción correrá a cargo de Grupo Prodi y estará diseñada por el prestigioso despacho internacional Populous, reconocido mundialmente por crear recintos vanguardistas.

La institución universitaria no invertirá un solo peso ni cederá la propiedad de los terrenos. Por el contrario, el acuerdo garantiza a la universidad una renta anual de 18 millones de pesos (actualizable conforme a la inflación) durante los próximos 99 años, además de otorgarle una participación accionaria del 20% como socia del proyecto.

Para la fiel afición atlista y la comunidad universitaria, este estadio no es solo cemento y acero; es la promesa de un futuro brillante. La zona norte de la metrópoli tapatía está lista para latir con fuerza, albergando partidos de alta exigencia y consolidando un legado que unirá las gradas del Jalisco con una nueva era de gloria deportiva.

¿Cómo será el nuevo Estadio de Atlas?

El nuevo recinto representará una inversión privada de 5 mil millones de pesos mexicanos, los cuales serán financiados en su totalidad por Grupo Prodi. Para su construcción, el complejo ocupará una superficie de 16 hectáreas en el predio conocido como Calle 2.El proyecto contempla una capacidad de 40,000 personas.

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¿Qué tendrá el nuevo estadio?

El proyecto contempla la construcción de un hotel de alta categoría, una plaza comercial permanente con oferta gastronómica, un museo, áreas de entretenimiento y un estacionamiento masivo. Para garantizar la viabilidad de la obra y mitigar el impacto urbano en el municipio de Zapopan, el plan incluye la ampliación de las vialidades aledañas.

¿Cuándo estaría listo el nuevo estadio?

De manera preliminar, la inauguración se ha proyectado para el año 2030; sin embargo, esta fecha se mantiene sujeta a confirmación.

