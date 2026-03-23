VIDEO: Messi anota su gol número 901 y gana en el Yankee Stadium

Lionel Messi anotó su gol 901 como profesional y lo hizo en un escenario icónico como lo es el Yankee Stadium, donde además firmó una actuación determinante para que Inter Miami remontara y venciera 3-2 a New York City FC. El gol llegó en un momento clave del segundo tiempo y cambió por completo el tono del partido, porque Miami encontró el empate y se metió de lleno en el cierre con confianza renovada.

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VIDEO: El gol número 901 de Lionel Messi

El tanto también tuvo un detalle especial: fue un disparo a balón parado que terminó por descolocar al arquero tras un desvío. Aunque el trayecto incluya un rebote, el destino del tiro iba directo a portería. Más allá de la forma, el impacto fue total, ya que el Inter Miami necesitaba una reacción tras el golpe reciente en Concacaf y encontró en su capitán el empuje que cambia partidos en cuestión de minutos.

GOOOOOL! Another free-kick goal by him. 🔟🪄 pic.twitter.com/Jeb9L8CPB5 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 22, 2026

Con este gol, Messi sigue su ruta hacia otra cifra redonda en su carrera y mantiene a Inter Miami en la conversación fuerte de la Conferencia Este, en un tramo del calendario donde cada punto cuenta y donde el equipo busca estabilidad después de semanas con presión alta.

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