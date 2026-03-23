logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol
Última hora

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

VIDEO: Messi anota su gol número 901 y gana en el Yankee Stadium

Otra noche grande de Lionel Messi en la MLS. En el Yankee Stadium, el argentino volvió a aparecer cuando el partido se apretó y marcó su gol número 901.

Lionel Messi
Lionel Messi y su Inter Miami fueron eliminados de la Concachampions 2026|Crédito: Inter Miami CF

Escrito por: Salvador Marroquín

Lionel Messi anotó su gol 901 como profesional y lo hizo en un escenario icónico como lo es el Yankee Stadium, donde además firmó una actuación determinante para que Inter Miami remontara y venciera 3-2 a New York City FC. El gol llegó en un momento clave del segundo tiempo y cambió por completo el tono del partido, porque Miami encontró el empate y se metió de lleno en el cierre con confianza renovada.

Te puede interesar: ¿Messi sí y Neymar no? Se abre debate rumbo a la Copa Mundial de la FIFA

VIDEO: El gol número 901 de Lionel Messi

El tanto también tuvo un detalle especial: fue un disparo a balón parado que terminó por descolocar al arquero tras un desvío. Aunque el trayecto incluya un rebote, el destino del tiro iba directo a portería. Más allá de la forma, el impacto fue total, ya que el Inter Miami necesitaba una reacción tras el golpe reciente en Concacaf y encontró en su capitán el empuje que cambia partidos en cuestión de minutos.

Con este gol, Messi sigue su ruta hacia otra cifra redonda en su carrera y mantiene a Inter Miami en la conversación fuerte de la Conferencia Este, en un tramo del calendario donde cada punto cuenta y donde el equipo busca estabilidad después de semanas con presión alta.

¡Nueva piel de Argentina! Tradición y cultura rumbo a La Copa Mundial de la FIFA 2026

Te puede interesar: Messi y el jersey de Argentina con mensaje oculto rumbo a la Copa Mundial de la FIFA

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo