joel Huiqui definió a Andrés Gudiño como el portero titular de Cruz Azul para el arranque de la Liguilla del Apertura 2026.

Con esta determinación, el cuerpo técnico celeste concluye el esquema de rotaciones utilizado durante la fase regular de la Liga BBVA MX.

El arquero mexicano inicia bajo los tres postes en el partido de Ida de los Cuartos de Final frente a León, encuentro que se disputa este jueves 26 de noviembre a las 21:10 horas (tiempo del centro de México).

Kevin Mier, quien alternó la titularidad a lo largo del semestre, ocupa un lugar en el banquillo de suplentes.

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Así fue la rotación de porteros de Cruz Azul en el Apertura 2026

Durante las 17 jornadas de la fase regular, Joel Huiqui repartió los 1,530 minutos del torneo entre dos guardametas: Kevin Mier disputó 11 partidos (990 minutos) y Andrés Gudiño participó en seis compromisos (540 minutos).

El tercer arquero del plantel, Emmanuel Ochoa, no registró minutos en cancha y únicamente integró la convocatoria en el banquillo durante la Fecha FIFA.

Jornadas 1 a 9: Kevin Mier fue titular en ocho de las primeras nueve fechas. Andrés Gudiño tuvo su primera aparición en la Jornada 3 ante Atlante (derrota 2-3), partido en el que el cuerpo técnico dosificó cargas tras disputar el Campeón de Campeones.

Kevin Mier fue titular en ocho de las primeras nueve fechas. Andrés Gudiño tuvo su primera aparición en la Jornada 3 ante Atlante (derrota 2-3), partido en el que el cuerpo técnico dosificó cargas tras disputar el Campeón de Campeones. Jornadas 10 a 14: En la Jornada 10 contra Toluca (empate 3-3), Gudiño asumió la portería ante la convocatoria de Mier con la Selección de Colombia. Tras el regreso del colombiano en la Jornada 11 frente a Pumas (empate 3-3), ambos arqueros acordaron alternar bloques de partidos y Gudiño hiló tres titularidades en las Jornadas 12, 13 y 14 con victorias ante FC Juárez (5-0), Pachuca (1-2) y Querétaro (1-3).

En la Jornada 10 contra Toluca (empate 3-3), Gudiño asumió la portería ante la convocatoria de Mier con la Selección de Colombia. Tras el regreso del colombiano en la Jornada 11 frente a Pumas (empate 3-3), ambos arqueros acordaron alternar bloques de partidos y Gudiño hiló tres titularidades en las Jornadas 12, 13 y 14 con victorias ante FC Juárez (5-0), Pachuca (1-2) y Querétaro (1-3). Jornadas 15 a 17: Mier retomó el puesto titular en los triunfos contra León (2-1) y Tigres (2-3). Para el cierre del torneo regular en la Jornada 17 ante Chivas (derrota 1-0), Gudiño regresó al once inicial y contabilizó seis atajadas.

En el registro individual de la fase regular, Kevin Mier concluyó con marca de siete victorias, un empate, tres derrotas y una portería imbatida. Por su parte, Andrés Gudiño cerró con balance de tres triunfos, un empate, dos derrotas y un arco sin anotaciones en una ocasión.

Alineaciones de León vs Cruz Azul

Para el duelo de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 en el Estadio León, ambas escuadras presentan sus formaciones iniciales conforme al registro oficial de la Liga MX:

Cruz Azul: Andrés Gudiño (#1), Omar Campos (#3), Willer Ditta (#4), Jesús Orozco (#5), Gonzalo Piovi (#33), Erik Lira (#6), Palavecino (#8), Jeremy Márquez (#16), Charly Rodríguez (#19), José Paradela (#20) y Nico Ibáñez (#7).

Andrés Gudiño (#1), Omar Campos (#3), Willer Ditta (#4), Jesús Orozco (#5), Gonzalo Piovi (#33), Erik Lira (#6), Palavecino (#8), Jeremy Márquez (#16), Charly Rodríguez (#19), José Paradela (#20) y Nico Ibáñez (#7). León: Óscar García (#23), Juan Guevara (#3), Sebastián Vegas (#5), Iván Moreno (#7), Jhohan Romaña (#14), Fernando Beltrán (#6), Daniel Arcila (#13), Rodrigo Echeverría (#20), Luis Valadez (#35), Ismael De León (#11) y Díber Cambindo (#27).

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