La eliminatoria de Cuartos de Final del Apertura 2026 entra en su capítulo decisivo con un escenario cuesta arriba para el conjunto local. Tras caer 2-0 en la ida —gracias a un doblete de Helinho—, Atlas recibe al Toluca en el Estadio Jalisco este sábado 28 de noviembre a las 19:00hs.

Con la serie inclinada hacia los visitantes, distintas plataformas estadísticas y herramientas de inteligencia artificial evaluaron las probabilidades de cara al duelo de vuelta para anticipar quién se quedará con el boleto a semifinales.

Toluca, el gran favorito de la IA para el duelo de vuelta

Las proyecciones algorítmicas colocan a Toluca como el amplio candidato a meterse entre los cuatro mejores del torneo. El modelo de Novibet le asigna a los Diablos Rojos un 48 % de probabilidad de ganar el partido de vuelta en Guadalajara, frente a un 29 % para Atlas y un 23 % para la igualdad.

Toluca

Ese mismo algoritmo señala al 1-2 a favor de Toluca como el marcador exacto más probable de la noche. A ello se suma que las simulaciones de inteligencia artificial publicadas por Juanfutbol, ya desde antes de iniciar la Liguilla, proyectaban la clasificación escarlata mediante un manejo inteligente de la ventaja obtenida en el primer choque.

Claves del duelo de vuelta: margen escarlata y racha adversa rojinegra

La situación reglamentaria le otorga un colchón muy cómodo al equipo dirigido por Antonio Mohamed. Toluca avanzará a semifinales ganando, empatando o incluso cayendo por un gol de diferencia en el Estadio Jalisco.

Atlas, por su parte, está obligado a imponerse por dos o más tantos para dar vuelta la serie, dado que el empate en el marcador global favorece a los tapatíos por haber terminado cuartos en la tabla general frente al quinto puesto de Toluca.

Los números tampoco acompañan al cuadro rojinegro en la previa. Atlas no vence a Toluca desde abril de 2022 y en este Apertura 2026 ya recibió siete goles en apenas dos cruces: 5-2 en fase regular y 2-0 en la ida. A eso se suma su flojísimo paso como local en el torneo, con apenas dos triunfos en nueve partidos y un promedio de 2.33 tantos encajados en casa.