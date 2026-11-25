El partido de Cuartos de Final de Vuelta entre América y Monterrey se disputará el próximo sábado 28 de noviembre, desde la cancha del Estadio Banorte en punto de las 21:00 horas (hora del centro de México).

Los comentaristas que te llevarán este emocionante encuentro serán Christian Martinoli, el Doctor Luis García y, en cancha, Álvaro López Sordo.

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Dónde ver en vivo y gratis el América vs Monterrey

Podrás vivir en vivo y gratis los Cuartos de Final de Vuelta entre América y Monterrey en televisión abierta por Canal 7, así como en la app y el sitio web de Azteca Deportes.

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Historial en Liguilla de torneos cortos entre América y Monterrey

El historial reciente entre América y Monterrey en torneos cortos de la Liga MX refleja una intensa rivalidad en fases finales, con un saldo favorable para Rayados de cinco series ganadas por tres de las Águilas en ocho eliminatorias disputadas desde 2009.

Aunque el balance histórico global en Liguillas está empatado a seis triunfos por bando, la era moderna del futbol mexicano muestra una ligera hegemonía regiomontana antes de su nuevo cruce en los Cuartos de Final del Apertura 2026, serie que arranca este miércoles 25 de noviembre en el Estadio BBVA y se define el sábado 28 en el Estadio Banorte.

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Los primeros enfrentamientos de eliminación directa en torneos cortos comenzaron con dominio albiazul tras imponerse en los Cuartos de Final del Apertura 2009 (global 2-1) y en las Semifinales del Clausura 2012 (2-0). Sin embargo, el conjunto azulcrema respondió con autoridad al eliminar a la Pandilla en las Semifinales del Clausura 2013 (4-3) y del Apertura 2014 (3-0), antes de que Monterrey cobrara revancha en la dramática Semifinal del Clausura 2016 con un marcador global de 4-3.

La rivalidad alcanzó su punto máximo al protagonizar dos definiciones por el título de la Liga MX en años recientes. En la Final del Apertura 2019, Monterrey conquistó el campeonato en tanda de penales (4-2) luego de igualar 3-3 en el marcador global, mientras que en la Final del Apertura 2024 el Club América tomó revancha deportiva tras imponerse 3-2 en el acumulado para levantar el trofeo frente a los regios.

El antecedente más cercano en Liguilla ocurrió apenas en los Cuartos de Final del Apertura 2025, instancia en la que Rayados de Monterrey avanzó con global de 3-2 tras ganar 2-0 la ida y resistir el 2-1 de la vuelta, inercia reciente a la que también se suman sus triunfos en la Final de Concachampions 2021 y en las Semifinales de la Leagues Cup 2026.

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