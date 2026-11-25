Chivas y Cruz Azul comenzarán su participación en la Liguilla del Apertura 2026

este jueves 26 de noviembre. Guadalajara visitará a Pachuca a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo, mientras que La Máquina enfrentará a León a las 21:10 horas en el Nou Camp.

Apenas cuatro días después de enfrentarse en el Estadio Akron, los dos mejores equipos de la fase regular tendrán actividad en los cuartos de final. El Rebaño le arrebató el liderato a Cruz Azul en la última jornada y terminó con 33 puntos, uno más que los cementeros.

FECHA Y HORA EXACTA del León vs Cruz Azul en los cuartos de final

León consiguió su clasificación a la Liguilla tras derrotar a Santos Laguna en la última jornada. La Fiera terminó séptima con 26 puntos y tendrá que eliminar al vigente campeón del futbol mexicano para instalarse en semifinales.

Partido de ida:

Fecha: jueves 26 de noviembre.

Horario: 21:10 horas.

Estadio: Nou Camp.

Partido de vuelta:

Fecha: domingo 29 de noviembre.

Horario: 21:00 horas.

Estadio: Banorte.

Cruz Azul tiene a su favor el criterio de desempate por posición en la tabla general. Un empate en el marcador global le dará el boleto a semifinales, por lo que León necesita ganar la eliminatoria.

FECHA Y HORA EXACTA del Pachuca vs Chivas en la Liguilla del Apertura 2026

Guadalajara comenzará su búsqueda del campeonato frente a un rival que históricamente le ha complicado las eliminatorias. Chivas nunca ha eliminado a Pachuca en una Liguilla del futbol mexicano, aunque en esta ocasión podrá cerrar la serie en casa.

Los Tuzos terminaron octavos con 25 puntos, ocho menos que el conjunto rojiblanco.

Partido de ida:

Fecha: jueves 26 de noviembre.

Horario: 19:00 horas.

Estadio: Hidalgo.

Partido de vuelta:

Fecha: domingo 29 de noviembre.

Horario: 19:07 horas.

Estadio: Akron.

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

Guadalajara también avanzará en caso de empate global. Para Pachuca será fundamental aprovechar el encuentro en el Hidalgo, pues cualquier igualdad después de los 180 minutos significará su eliminación.

Los compromisos del domingo definirán a los últimos dos semifinalistas del Apertura 2026.