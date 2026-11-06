OFICIAL: Los comentaristas de TV Azteca que narrarán el Tigres vs Cruz Azul, partido de la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

El torneo Apertura 2026 está llegando a su recta final y este sábado 7 de noviembre tendremos a través de las pantallas de TV Azteca el partido entre los Tigres de la UANL y el Cruz Azul correspondiente a la Jornada 16 de la Liga BBVA MX a disputarse en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León con la narración del mejor equipo.

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Los narradores del Tigres vs Cruz Azul en TV Azteca

La voz de Christian Martinoli te acompañará en la narración del partido entre los Tigres y el Cruz Azul de este sábado 7 de noviembre a través de la pantalla de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Martinoli estará acompañado en los comentarios por Luis García y David Medrano, mientras que el reportero de campo será Álvaro López Sordo quien no perderá detalle de nada de lo que ocurra en el Volcán en donde los Felinos buscan cerrar el torneo de forma decorosa tras haber quedado eliminados de la Liguilla.

No te pierdas del partido entre los Tigres de Víctor Manuel Vucetich en contra del Cruz Azul de Joel Huiqui este sábado 7 de noviembre en la señal de TV Azteca en punto de las 18:50 horas, tiempo del centro de México.

Los Felinos llegan a este partido con la obligación de cerrar bien el campeonato para su gente, ya que matemáticamente están eliminados de la Liguilla al marchar 16 en la tabla y con apenas 15 puntos.

Por su parte, el Cruz Azul aspira a quedar como líder general, pero para eso necesitan mantener su racha de cuatro victorias y esperar a que Chivas y América no ganen sus partidos de esta jornada.

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