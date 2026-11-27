La Selección Mexicana Sub-17 tendrá enfrentarse a su similar de Argentina en los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la categoría de Qatar 2026 el próximo lunes 30 de noviembre en punto de las 9:00 horas, tiempo del centro de México.

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México vs Argentina en los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub 17

El equipo de México buscará continuar con su paso invicto en el Mundial Sub 17 cuando se enfrente a su similar de Argentina, en un partido que abrirá un nuevo capítulo de una rivalidad que ha crecido durante los últimos años.

México vs Argentina

Dieciseisavos de Final Mundial Sub 17

Fecha: Lunes 30 de noviembre

Hora: 9:00 horas

El ganador de este partido se enfrentará contra el vencedor de la llave entre Uruguay y Croacia en los Octavos de Final del Mundial de la categoría

La Selección Mexicana avanzó como primero del Grupo K, mientras que la Albiceleste fue segundo de su sector en donde perdió contra Australia, empató con Dinamarca y derrotó a Mozambique.

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