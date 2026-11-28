México estará presente en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 con sus equipos varonil y femenil de futbol, pero también con la representación de flag football, disciplina que debutará en la justa olímpica y donde nuestro país buscará sumar alguna presea.

Te puede interesar: ¡México al Mundial! Selección Mexicana Femenil derrota a Haití y consigue su boleto a la Copa del Mundo 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Selección Mexicana Femenil vuelve a unos Juegos Olímpicos

La Selección Mexicana Femenil consiguió este sábado 28 de noviembre su boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tras derrotar a Haití, con lo que pondrá punto final a una ausencia de 24 años en dicha categoría.

La Femenil se suma al equipo Sub 23 que consiguió su pase para la justa olímpica tras ganar el campeonato Sub 20 de la Concacaf disputado entre julio y agosto de este año y que conquistó el equipo nacional tras vencer a Canadá.

¡QUÉ MOMENTO PARA EL FUTBOL FEMENIL MEXICANO! 🇲🇽💚



Pasaron 22 años para volver a vivir este momento. Hoy, una nueva generación escribe su nombre en la historia del fútbol femenil mexicano y nos lleva de regreso a los Juegos Olímpicos.🥹



¡MÉXICO VUELVE! 🔥#VamosConTodas |… pic.twitter.com/PdIy3MFn0d — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 28, 2026

Finalmente, la Selección Mexicana Femenil de flag football consiguió su boleto para los primeros Juegos Olímpicos en donde se disputará esta disciplina tras quedar en el tercer lugar del Mundial de Flag en Alemania.

Por su parte, el equipo varonil buscará el pase a la justa olímpica en junio 2028 en el Olympic Q Series, tras perder el duelo por el tercer lugar en el Campeonato Mundial de la especialidad ante Canadá.

Te puede interesar: Alavés sorprende al Real Madrid en casa y le propina su primera derrota de la temporada en el Bernabéu