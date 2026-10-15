Olympique de Marsella vs Olympiacos: Ver EN VIVO Y GRATIS el resultado de la transmisión HOY jueves 15 de octubre; partido del Hormiga González en la UEFA Europa League; marcador online

Hoy jueves 15 de octubre, el Olympiacos de Armando "La Hormiga" González tiene una dura prueba cuando visite al Olympique de Marsella desde la cancha del imponente Estadio Vélodrome en Francia, en acciones de la Jornada 2 de la fase de liga de la Europa League 2026.

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El conjunto griego llega motivado a territorio francés buscando mantener su paso perfecto. Olympiacos debutó con una victoria en casa al imponerse 2-1 frente al Jagiellonia Białystok durante la primera fecha del certamen continental.

Por su parte, la escuadra local está urgida de puntos y buscará redimirse ante su afición. El Olympique de Marsella tuvo un inicio complicado en el torneo tras caer por goleada de 4-1 en su visita al Beşiktaş en la jornada inaugural disputada en Estambul.

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