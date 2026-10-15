ÚLTIMA HORA: Llega inesperado refuerzo a Pumas en pleno Apertura 2026

José Juan Macías se perfila para reincorporarse a la actividad con los Pumas de la UNAM en este torneo Apertura 2026, tras una prolongada ausencia de las canchas por una fuerte lesión.

El atacante mexicano causó baja del primer equipo el 8 de noviembre de 2025, durante el compromiso frente a Cruz Azul correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2025 disputado en el Estadio Cuauhtémoc. Apenas al minuto 5 del encuentro, Macías disputó un balón dividido con José Paradela, cuyo cuerpo cayó de manera accidental sobre la pierna izquierda del delantero auriazul.

La acción generó un efecto palanca en la articulación que le impidió flexionar la rodilla y forzó su sustitución inmediata. La evaluación médica posterior confirmó una triple ruptura en la rodilla izquierda: ruptura completa del ligamento cruzado anterior (LCA), ruptura del ligamento colateral medial (LCM) y ruptura del menisco medial.

Tras el diagnóstico, el futbolista fue sometido a una intervención quirúrgica que determinó un periodo de rehabilitación estimado en al menos nueve meses fuera de actividad.

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¿Cuándo volverá a las canchas con los Pumas?

El delantero mexicano encendió el entusiasmo de la afición auriazul al compartir en sus redes sociales una serie de fotografías donde aparece entrenando con el uniforme de Pumas, acompañadas por el mensaje "Tic Toc" y el emoji de un reloj.

Actualmente, el atacante se encuentra en la fase final de su rehabilitación física y muestra una evolución favorable en las prácticas del equipo; no obstante, el cuerpo técnico y el área médica de la institución universitaria aún no han definido una fecha oficial para su regreso a las canchas en la Liga MX.

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