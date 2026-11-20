Jared Serna está de vuelta en el beisbol mexicano. Poco más de dos meses después de cumplir su sueño de debutar en las Grandes Ligas con los Marlins de Miami, el pelotero de 24 años se reincorporó a Charros de Jalisco para disputar la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico. Y solo necesitó dos partidos para volver a sacar la pelota del parque.

El sonorense regresó a la actividad el 13 de noviembre ante Naranjeros de Hermosillo. En su primer encuentro se fue sin hit en tres turnos y Charros perdió 4-1. Sin embargo, la historia fue distinta al día siguiente. Serna abrió el marcador con un jonrón solitario en la primera entrada y terminó la noche con dos imparables en el triunfo de Jalisco por 8-1.

¿Cómo fue el debut de Jared Serna en Grandes Ligas?

Los Marlins llamaron a Serna desde su sucursal de Triple A en Jacksonville el 31 de agosto, luego de que Xavier Edwards ingresara a la lista de lesionados por un esguince en el pulgar izquierdo. Un día después, el mexicano tuvo su primera oportunidad en las Grandes Ligas ante los Reales de Kansas City.

Serna reemplazó a Otto López como bateador emergente en la octava entrada y se quedó a defender la segunda base en la victoria de Miami por 6-3. Su primer hit llegó el 2 de septiembre, también ante Kansas City, con un sencillo dentro del cuadro hacia el campocorto Bobby Witt Jr. El pelotero de Guaymas cerró su primera temporada en la MLB con seis imparables, tres de ellos dobles, y cuatro carreras impulsadas en 17 partidos.

El récord de Jared Serna con Charros de Jalisco

Antes de debutar en la MLB, Serna ya había hecho historia con Charros. El 16 de noviembre de 2025 conectó su noveno triple de la temporada ante Tucson Baseball Team y rompió el récord de la Liga Mexicana del Pacífico, que hasta entonces era de ocho. Terminó aquella fase regular con promedio de bateo de .318, cinco jonrones y 24 carreras impulsadas en 46 juegos. Jalisco acabó la campaña como bicampeón tras barrer a Tomateros de Culiacán en la final.

Ahora, con Charros en busca del tricampeonato, el sonorense quiere aprovechar lo que aprendió en Miami. “Jugar Grandes Ligas aporta un poco más de experiencia, así que la voy a traer para acá”, explicó Serna a El Informador. En la misma entrevista señaló que en el circuito mexicano se enfrenta a más lanzamientos rompientes, uno de los ajustes que implica volver al beisbol invernal.