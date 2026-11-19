La incorporación de México a la Serie de las Américas 2027 abrió una pregunta entre los aficionados al beisbol: ¿el país dejará de participar en la tradicional Serie del Caribe? El acuerdo anunciado por los organismos rectores establece un mecanismo para que ambas competencias convivan: el campeón de la Liga Mexicana del Pacífico conservará su boleto al certamen caribeño, mientras que el subcampeón tendrá otra oportunidad internacional en Venezuela.

México a la Serie de las Américas

El convenio firmado el 17 de noviembre de 2026 por la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) y la Asociación de Beisbol de las Américas (ABAM) contempla la participación de los equipos subcampeones de las cuatro ligas que integran el organismo caribeño: México, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela.

Serie de las Américas El equipo subcampeón de la LMP participará en el evento que se disputará en Venezuela. (Facebook: Serie de las Américas)

Por lo anterior, el representante nacional que obtenga el título de la Liga Mexicana del Pacífico mantendrá su lugar en la Serie del Caribe, mientras que el finalista tendrá la oportunidad de competir en Caracas en febrero de 2027.

¿Cuándo se disputará la Serie de las Américas?

Venezuela recibirá la tercera edición del torneo del 9 al 15 de febrero de 2027, de acuerdo con el comunicado de la CBPC. El anuncio oficial también confirmó la presencia de 10 países, distribuidos en dos sectores de cinco participantes.

El Grupo A estará integrado por Venezuela, Puerto Rico, Cuba, Curazao y Nicaragua. En el Grupo B competirán México, República Dominicana, Panamá, Argentina y Colombia. Los dos primeros países de cada sector tendrán que enfrentarse a rivales de distintas ligas.

La competencia tendrá una fase inicial con dos grupos y una ronda posterior de eliminación. Los líderes de cada zona avanzarán directamente a las semifinales, mientras que los segundos y terceros lugares disputarán un play-in para completar los cuatro lugares disponibles.

Antes de la cita en Caracas, Hermosillo, Sonora, albergará la Serie del Caribe 2027, programada del 2 al 7 de febrero. La competencia venezolana comenzará dos días después de la conclusión del evento en territorio mexicano,