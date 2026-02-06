OFICIAL: Confirman roster de México para el Clásico Mundial de Béisbol 2026
La Selección de Béisbol de México presentó el roster para el Clásico Mundial 2026
Cada vez falta menos para que comience el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y este jueves 5 de febrero la Selección Mexicana presentó de manera oficial el roster que disputará la justa mundialista que se celebrará entre el 5 y 17 de marzo.
Roster de la Selección Mexicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026
En la lista de 30 jugadores elegidos por el manager Benjamín Gil destacan figuras como Alejandro Kirk, Randy Arozarena, y Andrés Muñoz, además de algunas sorpresas como Jared Serna, Joey Meneses y Julián Ornelas, quienes buscarán superar la actuación del 2023 en donde México alcanzó las Semifinales del evento.
Cabe destacar la ausencia de Isaac Paredes, tercera base que juega en los Houston Astros y quien sufrió una lesión en el tendón de la corva en julio del año pasado que pesó como factor para que su equipo le permitiera participar en el Clásico Mundial.
Tampoco estará Julio Urías debido a los problemas legales que enfrenta desde 2023 por violencia doméstica y no tiene actividad desde septiembre de ese año.
La espera terminó… Estos son los nombres que cargarán el orgullo de todo un país.
La espera terminó… Estos son los nombres que cargarán el orgullo de todo un país. 🇲🇽
Listos para hacer historia en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. 🌎
¡Puro gallo! 😮💨#EsMiSangre 🩸🇲🇽 pic.twitter.com/T8JG9yYR6w
El equipo mexicano está sembrado en el Grupo B y debutará el viernes 6 de marzo en contra de Gran Bretaña en el Parque Daikin de Houston, Texas. Posteriormente se enfrentará a Brasil, Estados Unidos e Italia.
El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se jugará entre Estados Unidos, Japón y Puerto Rico disputando la ronda final en Miami, Florida.
RECEPTORES
- Alejandro Kirk
- Alexis Wilson
JUGADORES DE CUADRO
- Jonathan Aranda
- Nick Gonzáles
- Joey Meneses
- Joey Ortiz
- Jared Serna
- Rowdy Téllez
- Luis Urías
- Ramón Urías
JARDINEROS
- Randy Arozarena
- Jarren Durán
- Alek Thomas
- Julián Ornelas
- Alejandro Osuna
LANZADORES
- Alexander Armenta
- Javier Assad
- Brennan Bernardino
- Taj Bradley
- Alex Carrillo
- Jesús Cruz
- Daniel Duarte
- Robert García
- Luis Gastélum
- José Urquidy
- Andrés Muñoz
- Samuel Natera
- Gerardo Reyes
- Taijuan Walker
- Víctor Vodnik
