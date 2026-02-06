OFICIAL: Confirman roster de México para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Cada vez falta menos para que comience el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y este jueves 5 de febrero la Selección Mexicana presentó de manera oficial el roster que disputará la justa mundialista que se celebrará entre el 5 y 17 de marzo.

Roster de la Selección Mexicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026

En la lista de 30 jugadores elegidos por el manager Benjamín Gil destacan figuras como Alejandro Kirk, Randy Arozarena, y Andrés Muñoz, además de algunas sorpresas como Jared Serna, Joey Meneses y Julián Ornelas, quienes buscarán superar la actuación del 2023 en donde México alcanzó las Semifinales del evento.

Cabe destacar la ausencia de Isaac Paredes, tercera base que juega en los Houston Astros y quien sufrió una lesión en el tendón de la corva en julio del año pasado que pesó como factor para que su equipo le permitiera participar en el Clásico Mundial.

Tampoco estará Julio Urías debido a los problemas legales que enfrenta desde 2023 por violencia doméstica y no tiene actividad desde septiembre de ese año.

El equipo mexicano está sembrado en el Grupo B y debutará el viernes 6 de marzo en contra de Gran Bretaña en el Parque Daikin de Houston, Texas. Posteriormente se enfrentará a Brasil, Estados Unidos e Italia.

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se jugará entre Estados Unidos, Japón y Puerto Rico disputando la ronda final en Miami, Florida.

RECEPTORES



Alejandro Kirk

Alexis Wilson

JUGADORES DE CUADRO



Jonathan Aranda

Nick Gonzáles

Joey Meneses

Joey Ortiz

Jared Serna

Rowdy Téllez

Luis Urías

Ramón Urías

JARDINEROS



Randy Arozarena

Jarren Durán

Alek Thomas

Julián Ornelas

Alejandro Osuna

LANZADORES



Alexander Armenta

Javier Assad

Brennan Bernardino

Taj Bradley

Alex Carrillo

Jesús Cruz

Daniel Duarte

Robert García

Luis Gastélum

José Urquidy

Andrés Muñoz

Samuel Natera

Gerardo Reyes

Taijuan Walker

Víctor Vodnik

