Venezuela destaca en la MLB en los premios Guante de Oro

Venezuela volvió a tener protagonismo en las Grandes Ligas. Tras finalizar la temporada 2026, MLB anunció a los ganadores de los premios Guante de Oro y tres peloteros del país sudamericano aparecieron entre los elegidos. Wilyer Abreu, Gabriel Moreno y Jackson Chourio recibieron el reconocimiento por su desempeño defensivo con sus respectivos equipos.

La premiación, anunciada el domingo 1 de noviembre, dejó distintas historias para el béisbol venezolano. Mientras Abreu extendió su racha con los Boston Red Sox y Chourio estrenó su palmarés con los Milwaukee Brewers, Moreno consiguió una combinación de títulos que solamente tenía un antecedente entre los receptores.

¿Qué venezolanos ganaron el Guante de Oro 2026 en MLB?

Wilyer Abreu fue elegido como el mejor jardinero derecho de la Liga Americana. Por su parte, Gabriel Moreno obtuvo el premio como receptor de la Liga Nacional con los Arizona Diamondbacks, mientras que Jackson Chourio fue reconocido en el jardín izquierdo del mismo circuito.

En el caso de Abreu, se trata de su tercer Guante de Oro consecutivo, después de los obtenidos en 2024 y 2025. El venezolano ha recibido el reconocimiento en cada una de sus primeras tres temporadas completas en Grandes Ligas, una muestra de la regularidad que mantiene en los jardines de Boston.

Su defensa también quedó respaldada por las estadísticas: terminó con 28 carreras salvadas a la defensiva, la mayor cifra de toda MLB durante la campaña 2026.

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Chourio, por su parte, conquistó su primer Guante de Oro y agregó otro reconocimiento a una temporada que ya había incluido el campeonato de Serie Mundial con Milwaukee. Así, el jardinero cerró el año con un logro colectivo y otro individual.

Gabriel Moreno igualó una hazaña histórica de Joe Mauer

El caso de Moreno merece una mención especial. Además de ganar el Guante de Oro, el venezolano conquistó el título de bateo de la Liga Nacional, lo que lo convirtió en el segundo receptor de la historia en conseguir ambos reconocimientos durante una misma temporada.

El único antecedente era Joe Mauer, quien logró esa combinación en 2008 y 2009. De esta manera, el jugador de Arizona se sumó a una lista que permanecía reservada para el histórico receptor estadounidense.

Moreno terminó con promedio de bateo de .311 y consiguió el segundo Guante de Oro de su carrera, después del obtenido en 2023. Su campaña combinó producción ofensiva y una defensa que volvió a colocarlo entre los mejores de su posición.