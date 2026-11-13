¡CONFIRMADO! México recibirá un nuevo Mundial y ya se prepara para hacer historia

México volverá a recibir una justa internacional, pero esta vez el protagonismo estará en una disciplina que pocas veces ocupa los principales titulares. San Juan de los Lagos, Jalisco, será la sede de la Copa Mundial de Futbol para Amputados 2026, un certamen que reunirá a 24 selecciones de cuatro continentes del 13 al 22 de noviembre.

La organización confirmó el regreso de este torneo al territorio mexicano después de ocho años. La Federación Mundial de Futbol para Amputados (WAFF, por sus siglas en inglés) confirmó que el país recibirá el torneo después de 8 años y contará con representantes de África, Asia, Europa y América. Además, el combinado nacional tendrá la oportunidad de competir en casa ante equipos que buscarán el título.

Mundial de Amputados Este viernes arranca el Mundial de Amputados en Jalisco. (Facebook: Federación Mexicana de Futbol)

¿Dónde se disputará el Mundial en México?

San Juan de los Lagos, Jalisco, será sede del torneo del 13 al 22 de noviembre. El evento se disputará en 10 días, con 80 encuentros y 4 recintos deportivos, entre ellos: Campo de Futbol Proan, en San Martín; el complejo Santa Lucía, que cuenta con dos canchas, y el Campo Lomas Verdes, ubicado en la colonia Santa Cecilia.

La inauguración será este viernes 13 de noviembre a las 8:30 de la noche, tiempo del centro de México, con el duelo entre la Selección Mexicana e Italia.

La fase de grupos se desarrollará del 13 al 16 de noviembre. Después habrá jornadas de descanso los días 17 y 21, mientras que las rondas de eliminación serán del 18 al 20 de noviembre. La final está programada para el domingo 22, a las 7:30 de la tarde, en el Campo San Martín.

El grupo de México en el Mundial

El sorteo del 26 de septiembre colocó a México en el Grupo A, junto con Italia, Liberia y Argelia. Sin embargo, la ausencia de Liberia obligó a modificar el calendario oficial, por lo que el combinado azteca debutará contra los italianos.

Entre los rivales más destacados aparece Turquía, actual campeona del mundo, después de vencer 4-1 a Angola en la final de 2022, disputada en Estambul. El conjunto africano también figura entre los participantes y buscará recuperar el trofeo que consiguió en la edición de 2018, precisamente en territorio jaliscience.