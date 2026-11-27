México tiene la posibilidad de sumar un nuevo título internacional de beisbol este viernes 27 de noviembre. La Selección Mexicana Sub-12 consiguió su boleto a la final del Campeonato Panamericano 2026 tras vencer de manera agónica a Venezuela por 9-8 en el cierre de la Súper Ronda del certamen que se disputa en República Dominicana.

La novena mexicana se enfrentará a Estados Unidos en la lucha por la medalla de oro y cuenta con un antecedente favorable ante los norteamericanos. Además, el combinado nacional cumplió uno de sus principales objetivos en la competencia: asegurar su clasificación a la Copa Mundial de Beisbol Sub-12 que se celebrará en Taiwán en 2027.

¿Cómo llegó México a la final del Panamericano de Beisbol Sub-12?

La Selección Mexicana finalizó como líder de la Súper Ronda con un registro de cuatro victorias y una derrota, aunque su balance general en el campeonato es de seis triunfos y una caída. Cuba fue la única selección que pudo vencer al conjunto tricolor en lo que va del certamen.

México consiguió su clasificación a la final gracias a una dramática remontada ante Venezuela. La novena nacional llegó a la sexta y última entrada con una desventaja de 8-7 en la pizarra, pero Ramón Alberto Figueroa conectó un imparable con las bases llenas que impulsó las dos carreras de la victoria.

Estos son todos los resultados de México en el Campeonato Panamericano de Beisbol Sub-12 2026:

México 15-0 Perú

México 3-2 Puerto Rico

México 7-6 Panamá

México 1-3 Cuba

México 4-3 República Dominicana

México 5-2 Estados Unidos

México 9-8 Venezuela

¡México está en la final y tiene boleto al Mundial! ⚾🇲🇽 Con un doblete decisivo de Alberto Figueroa, la Selección Mexicana de Beisbol U12 dejó en el terreno a Venezuela con una emocionante victoria de 9-8 en el Campeonato Panamericano, asegurando su lugar en la final y su clasificación a la Copa del Mundo de Taiwán 2027. ¡Vamos por el título! — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) November 26, 2026

¿A qué hora juega México vs. Estados Unidos la final del Panamericano de Beisbol Sub-12?

La final entre México y Estados Unidos se disputará este viernes 27 de noviembre a partir de las 10:00 horas, tiempo del centro de México, en el Complejo Deportivo IPL Academy, ubicado en San Antonio de Guerra, República Dominicana.

Cabe destacar que la novena mexicana ya derrotó por 5-2 al conjunto estadounidense el pasado miércoles 25 de noviembre. De esta manera, México buscará repetir el resultado ante los norteamericanos para quedarse con la medalla de oro.