La Liga Mexicana del Pacífico ha entrado en uno de sus momentos más importantes de la temporada 2026 - 2027, pues después de los resultados obtenidos en la primera vuelta, son muchos los aficionados que desean conocer qué es lo que ocurrirá en las próximas horas.

Será este viernes 27 de noviembre cuando la Liga Mexicana ARCO del Pacífico presente un total de cinco compromisos, mismos que se llevarán a cabo durante las últimas horas del día y que entregarán mucha diversión en el diamante. ¿A qué hora son estos duelos en el centro del país?

¿A qué hora son los juegos de la Liga Mexicana del Pacífico hoy viernes 27 de noviembre?

Mayos de Navojoa vs Jaguares de Nayarit | 20:30 horas | YouTube LMP.

Tomateros de Culiacán vs Algodoneros de Guasave | 20:30 horas | YouTube LMP.

Yaquis de Ciudad Obregón vs Cañeros de Los Mochis | 20:30 horas | YouTube LMP.

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Águilas de Mexicali vs Naranjeros de Hermosillo | 20:30 horas | YouTube LMP.

Venados de Mazatlán vs Charros de Jalisco | 19:30 horas | YouTube LMP.

¡𝐉𝐔𝐆𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐌Á𝐒 𝐏𝐎𝐓𝐄𝐍𝐓𝐄! 💪🏼🔥



Por su cuadrangular para darnos la ventaja FABRICIO MACIAS es nuestro jugador más potente. 😮‍💨👌🏼 pic.twitter.com/lRZGEz9DHf — Tomateros de Culiacán (@clubtomateros) November 25, 2026

¿Qué equipos fueron los últimos campeones de la Liga Mexicana del Pacífico?

A pesar de que en esta temporada las cosas no han sido las mejores, la realidad es que los Charros de Jalisco destacan por haber sido los últimos campeones de las más recientes dos temporadas en la Liga Mexicana del Pacífico; es decir, las campañas 2024 - 2025 y 2025 - 2026.

Antes de los Charros, fueron los Naranjeros de Hermosillo que demostraron por qué son el equipo más ganador de la Liga Mexicana del Pacífico con su título número 17 en la historia. Una temporada anterior fueron los Cañeros de Los Mochis quienes se alzaron con el triunfo, mientras que antes de ellos los Charros volvieron a demostrar su jerarquía en el diamante.