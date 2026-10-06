Overwatch recibe a Doctrine y un nuevo mapa con la Temporada 5

El universo de Overwatch está a punto de entrar en una nueva etapa. La Temporada 5: Una doctrina lúgubre llegará este 6 de octubre y traerá consigo a Doctrine, un nuevo héroe de apoyo que será clave para revelar uno de los secretos más oscuros relacionados con Talon.

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La actualización también incorporará un nuevo mapa de Escolta, contenido especial por Halloween, una colaboración con Solo Leveling y cambios importantes para algunos héroes. Todo esto estará disponible a partir de las 12:00 p. m. de México.

Doctrine llega desde las sombras

Doctrine es un nuevo héroe de apoyo con una temática inspirada en el horror y los vampiros. Su estilo de juego gira alrededor de manipular la fuerza vital de aliados y enemigos.

Su Cetro eterno puede curar a compañeros y dañar a rivales, mientras que sus drones con forma de murciélago proporcionan sanación y velocidad de ataque. Además, su habilidad Infusión potencia sus capacidades y su definitiva permite otorgar salud excedente a sus aliados mientras reduce la salud máxima de los enemigos.

La historia del personaje está relacionada directamente con Doomfist y con la prisión de Grímsvötn, escenario donde comienza uno de los capítulos finales del Reino de Talon.

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La temporada también estrenará Observatorio: Grímsvötn, el primer mapa nuevo de Escolta en años. El escenario llevará a los jugadores hasta una instalación ubicada en una grieta volcánica de Islandia, que pasó de ser un observatorio de Overwatch a quedar bajo el control de Helix y posteriormente de Talon.

Para celebrar Halloween, del 6 de octubre al 2 de noviembre estará disponible Locura misteriosa: Juegos en el cementerio. En este modo, los jugadores regresarán de cada muerte con poderes aleatorios, mientras la comunidad podrá decidir qué héroes regresan de la tumba.

Uno de los cambios más importantes será para Sombra, quien dejará de ser una heroína de daño para convertirse en apoyo. Ahora podrá curar a sus compañeros incluso mientras está invisible y crear zonas que benefician a su equipo y aplican el nuevo estado de Debilitación a los enemigos.

Por su parte, Roadhog recibirá una nueva versión de su arma y la habilidad Compactador de basura, capaz de absorber proyectiles enemigos y devolverlos en un ataque explosivo.

La temporada también incluirá la colaboración Overwatch x Solo Leveling, nuevos diseños míticos y el regreso de los pases de batalla de las temporadas 1 a 15, que podrán progresarse junto al pase actual.