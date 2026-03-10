Androides entran en combate: Overwatch lanza su épica colaboración con NieR: Automata

La guerra entre humanos, máquinas y androides llega al universo de los héroes. Overwatch 2 ha lanzado oficialmente su nueva colaboración con el Proyecto YoRHa, una alianza inspirada en el aclamado universo de NieR: Automata que introduce skins legendarias, desafíos especiales y contenido temático dentro del juego.

Disponible desde ahora y hasta el 23 de marzo, este evento especial permite a los jugadores sumergirse en una estética futurista basada en los icónicos androides del juego desarrollado por Square Enix. La colaboración incluye cinco diseños legendarios inspirados en personajes clave del Proyecto YoRHa y en las máquinas humanoides que protagonizan la historia del título.

🤖⚔️ El crossover entre Overwatch 2 y el Proyecto YoRHa de NieR: Automata ya está disponible.



Un evento que mezcla dos universos icónicos del gaming.

Entre las skins destacadas se encuentran algunas de las combinaciones más llamativas vistas en el hero shooter de Blizzard Entertainment. Kiriko adopta la apariencia de la icónica androide 2B, mientras que Wuyang se transforma en 9S. Por su parte, Vendetta recibe el estilo de A2, uno de los personajes más populares de la franquicia.

El crossover también incluye a Mercy, quien se convierte en la Comandante White, líder del Proyecto YoRHa, mientras que Lifeweaver adopta la apariencia de Adam, una de las máquinas humanoides más intrigantes del universo NieR.

Además de las skins, la colaboración introduce un centro especial dentro del juego donde los jugadores podrán completar desafíos temáticos para desbloquear recompensas exclusivas durante el evento. Estas actividades permiten ganar objetos cosméticos adicionales mientras se participa en partidas normales del juego.

Las colaboraciones entre franquicias se han convertido en una de las estrategias más fuertes dentro de la industria del gaming, y esta unión entre Overwatch y NieR demuestra cómo dos universos muy distintos pueden integrarse en una experiencia única para los fans.

Con estilos visuales inspirados en androides, recompensas especiales y un evento limitado en el tiempo, la colaboración Overwatch x Proyecto YoRHa promete convertirse en uno de los crossovers más llamativos del año para los jugadores del popular shooter de Blizzard.