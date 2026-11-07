La Arena Ciudad de México es el escenario en el que Denver Nuggets e Indiana Pacers se enfrentarán este sábado 7 de noviembre en partido de la temporada regular de la NBA en territorio mexicano.

El recinto se ha teñido de amarillo para alentar a los Pacers que fungirán como anfitriones administrativos y que buscarán su cuarta victoria en el arranque de esta temporada 2026-27.

Horario del Nuggets vs Pacers, partido de la NBA en México

El partido entre los Denver Nuggets e Indiana Pacers está programado para comenzar en punto de las 16:00 horas, tiempo del centro de México, así que no te pierdas destalles de este esperado encuentro por los aficionados mexicanos.

Arena Ciudad de México, el recinto donde se juega el partido de la NBA en México

Ubicado en Avenida de las Granjas 800, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, la Arena Ciudad de México es el recinto en el que se juega el partido entre Indiana Pacers y Denver Nuggets. Esta arena con capacidad de 22,000 asientos, es también el hogar de los Capitanes de la Ciudad de México, el equipo profesional de la NBA G League.